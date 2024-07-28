В Белом доме осудили удар по Голанским высотам

Вашингтон считает шиитское движение «Хезболлах» ответственным за ракетный удар по друзскому поселку Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон.

Удар по населенному пункту в Белом доме назвали ужасным.

«Это нападение было совершено ливанской «Хезболлой». Это была их ракета, и она была запущена с контролируемой ими территории. Это должно быть осуждено всеми», — говорится в сообщении.

«Хезболла» начал обстреливать Израиль в октябре в знак солидарности с ХАМАС, отметила Уотсон. В Белом доме добавили, что США продолжат поддерживать Израиль и его действия против «всех угроз, поддерживаемых Ираном, включая «Хезболлу».

По словам Уотсон, Вашингтон работает над дипломатическим решением вдоль «голубой линии» — проведенной ООН демаркационной линией между Ливаном и Израилем, а также между Ливаном и Голанскими высотами.

По данным израильских властей, при ударе по Голанам погибли 12 человек — в основном дети и подростки, которые в момент атаки находились на футбольном поле. В Тель-Авиве сообщили, что ракету выпустили со стороны Ливана, за нападением стоит «Хезболла». Ракету идентифицировали как иранскую Falaq-1, которая есть на вооружении группировки. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил «Хезболле» ответными мерами после атаки, позднее ЦАХАЛ нанесла удары по Ливану.

Представитель «Хезболлы» Мохаммед Афиф заявил, что группировка «категорически отрицает» причастность к нападению на Мадждаль-Шамс. По его словам, целью обстрелов стали израильские военные объекты, а атаку осуществили в ответ на израильские авиаудары по деревням на юге Ливана.