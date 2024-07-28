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Палестино-израильский конфликт ,  
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Посольство России в Израиле осудило ракетный удар по Голанским высотам

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Ammar Awad / Reuters
Фото: Ammar Awad / Reuters

Россия осуждает любые террористические атаки против мирного населения, заявили в российском посольстве в Израиле в ответ на ракетный обстрел района Мадждаль Шамс на севере Голанских высот 27 июля.

«Россия <...> неизменно выступает в пользу политико-дипломатического урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Посол Москвы в Израиле Анатолий Викторов выразил соболезнования главе Высшего религиозного совета друзов Израиля шейху Муафаку Тарифу в связи с гибелью и ранением детей и других гражданских лиц, отметили в дипппредставительстве.

Друзы — этноконфессиональная группа арабов в Ливане, Израиле, Сирии, Иордании. Народ исповедует друзизм — эта религия ведет историю от шиитской секты исмаилитов, однако в XI веке откололась от нее. Приверженцы друзизма, в частности, принимают учение о переселении душ.

В Израиле и на Голанских высотах проживает более 100 тыс. друзов.

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По последним данным израильских властей, при ударе по Голанам погибли 12 человек — в основном дети и подростки, которые в момент атаки находились на футбольном поле. В Тель-Авиве сообщили, что ракету выпустили со стороны Ливана, за нападением стоит «Хезболла». Ракету идентифицировали как иранскую Falaq-1, которая есть на вооружении группировки. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пригрозил «Хезболле» ответными мерами после атаки, позднее ЦАХАЛ нанесла удары по Ливану.

Представитель «Хезболлы» Мохаммед Афиф заявил, что группировка «категорически отрицает» причастность к нападению на Мадждаль-Шамс. По его словам, целью обстрелов стали израильские военные объекты, а атаку осуществили в ответ на израильские авиаудары по деревням на юге Ливана.

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Теги
Россия Израиль Хезболла палестино-израильский конфликт
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