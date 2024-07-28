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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Al Jadeed сообщил об ударах Израиля по Ливану после атаки на Голаны

Al Jadeed: Израиль совершил два авианалета на южный Ливан
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Израиль совершил два авианалета на территории южного Ливана, передает телеканал Al Jadeed.

По данным канала, израильские военные самолеты совершили два налета на город Хиам.

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Фото:Avi Ohayon / Reuters

Как пишет телеканал Al Jazeera, ударам с воздуха подверглись несколько объектов на юге Ливана. По сообщению корреспондента, взрывы были слышны на юге страны в городе Тир и прилегающих к нему территориях. Также пострадали три деревни, которые находятся недалеко от границы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) об ударах по территории Ливана не сообщала.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пригрозил группировке «Хезболла» ответными мерами после атаки по Голанским высотам, в результате которой погибли 12 мирных жителей. Удар был нанесен вечером 27 июля, власти Израиля возложили ответственность за него на «Хезболлу», действующую с территории Ливана.

«Израиль не оставит без ответа эту смертоносную атаку и «Хезболла» заплатит за это самую высокую цену, такую, какую она еще не платила», — говорится в заявлении канцелярии израильского премьера.

«Хезболла» отказалась брать на себя ответственность за удар. Представители группировки объяснили случившееся ООН падением израильской ракеты ПВО, передавало Axios со ссылкой на американского чиновника. Ливанское правительство со своей стороны осудило атаку на Голанские высоты.

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