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Боррель призвал к международному расследованию удара по Голанским высотам

Боррель: необходимо независимое международное расследование удара по Голанам

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил удар по населенному пункту Мадждаль-Шамс на Голанских высотах в Израиле и призвал расследовать произошедшее. Об этом он заявил в соцсети Х.

«Шокирующие кадры с футбольного поля в друзском поселке Мадждаль-Шамс. Я категорически осуждаю эту бойню», — написал Боррель. Он подчеркнул, что необходимо провести независимое международное расследование атаки.

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Глава европейской дипломатии призвал стороны конфликта проявить «максимальную сдержанность», чтобы не допустить эскалации.

Удар по городу Мадждаль-Шамс произошел 27 июля. Пострадали около 30 мирных жителей. Как сообщает Times of Israel, погибли 12 человек, большинство из которых — дети и подростки. Власти Израиля возложили ответственность на «Хезболлу». Группировка причастность к произошедшему не признала.

После инцидента министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил о близости полномасштабной войны с «Хезболлой» и Ливаном, правительство последнего со своей стороны осудило атаку. Обеспокоенность по поводу вероятного начала войны между сторонами также выразили в США.

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Теги
Израиль Ливан Жозеп Боррель Хезболла эскалация расследование
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