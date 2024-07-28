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Палестино-израильский конфликт ,  
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Axios узнал об опасении США возможной войны между Израилем и «Хезболлой»

Axios: США опасаются войны Израиля с «Хезболлой» после удара по Голанам
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Власти США опасаются, что удар по Голанским высотам, в результате которого погибли 11 детей, приведет к войне между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла», сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

«То, что произошло сегодня, может стать спусковым крючком, о котором мы беспокоились и которого пытались избежать в течение 10 месяцев», — сказал изданию один из собеседников.

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Политика
Фото:Avi Ohayon / Reuters

По мнению американских чиновников, без прекращения огня в секторе Газа вероятность войны между Израилем и «Хезболлой» возрастает. Это может усугубить региональный кризис и «еще глубже» втянуть в него США, добавили собеседники портала.

Ранее о близости полномасштабной войны Израиля с «Хезболлой» и Ливаном после удара по Голанским высотам заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. По его словам, последними действиями группировка пересекла все красные линии.

Удар по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах в Израиле произошел 27 июля. В результате пострадали мирные жители, Haaretz сообщила со ссылкой на армию обороны Израиля об 11 погибших детях.

Израильские власти возложили ответственность за случившееся на «Хезболлу». Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что движение заплатит за атаку «самую высокую цену». Группировка причастность к атаке не признала. «Исламское сопротивление не имеет никакого отношения к этому инциденту», — отметили представители движения.

Тем не менее, за час до заявления «Хезболла» сообщила о ракетной атаке в ответ на обстрелы Израилем населенных пунктов на юге Ливана.

Ливанское правительство, в свою очередь, осудило удар по Голанам.

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Теги
Администрация президента США Хезболла Израиль Ливан война опасения
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