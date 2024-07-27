Фигурант дела генерала Булгакова владел компанией-разводчиком свиней
Фигурант дела бывшего замглавы Минобороны по тылу генерала армии Дмитрия Булгакова предприниматель Александр Михайленко является совладельцем ООО «Консервпаклам», которое занимается производством мясных консервов, и ООО «Торговый дом Ясени», которое разводит свиней, следует из данных СПАРК.
Михайленко также является гендиректором АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), интересы которого, как сообщил источник агентства «РИА Новости», предположительно лоббировал Булгаков. Агентство писало, что предпринимателя арестовали в апреле: комбинат, по данным следствия, поставлял некачественную продукцию в армию по завышенной цене — говядину заменяли свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась.
О задержании Булгакова по коррупционному делу 26 июля сообщили в ФСБ. В его квартире прошли обыски. В тот же день генерала отправили под стражу. Он не признал вину и просил избрать более мягкую форму меры пресечения. По делу проходят еще три фигуранта, они считают обвинения неподтвержденными.
Дмитрий Булгаков занимал пост замминистра обороны в 2008–2022 годах. С 2010 года в сфере его ответственности было материально-техническое обеспечение вооруженных сил, он руководил работой по обеспечению войск вооружением и военной техникой. Кроме того, Булгаков отвечал за воинские перевозки, состояние и реконструкцию автомобильных и железных дорог, находящихся в пользовании Минобороны, эксплуатацию зданий воинских частей и организаций армии, ветеринарный и фитосанитарный надзор, мероприятия пожарной охраны и экологической безопасности.
Президент Владимир Путин отправил его в отставку в сентябре 2022 года, спустя три дня после начала частичной мобилизации и на фоне потока жалоб мобилизованных на обеспечение экипировкой и бытовые условия.
В Минобороны тогда заявили, что Булгаков переходит на другую работу, но не уточнили, на какую именно. Как рассказывал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, Булгакова назначили на должность генерального инспектора управления инспекторов Минобороны.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной