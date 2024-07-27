Фигурант дела генерала Булгакова владел компанией-разводчиком свиней

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Фигурант дела бывшего замглавы Минобороны по тылу генерала армии Дмитрия Булгакова предприниматель Александр Михайленко является совладельцем ООО «Консервпаклам», которое занимается производством мясных консервов, и ООО «Торговый дом Ясени», которое разводит свиней, следует из данных СПАРК.

Михайленко также является гендиректором АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), интересы которого, как сообщил источник агентства «РИА Новости», предположительно лоббировал Булгаков. Агентство писало, что предпринимателя арестовали в апреле: комбинат, по данным следствия, поставлял некачественную продукцию в армию по завышенной цене — говядину заменяли свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась.

О задержании Булгакова по коррупционному делу 26 июля сообщили в ФСБ. В его квартире прошли обыски. В тот же день генерала отправили под стражу. Он не признал вину и просил избрать более мягкую форму меры пресечения. По делу проходят еще три фигуранта, они считают обвинения неподтвержденными.