ТАСС: экс-замминистра обороны Булгаков не признал вину по делу о коррупции

Бывший заместитель Шойгу не признал вину по делу о коррупции

Генерала задержали по подозрению в коррупции. Как выяснило «РИА Новости», он помогал работе пищевого комбината, поставлявшего в войска некачественные продукты и занижавшего питательность пайков. Все фигуранты не признают вину

Бывший заместитель министра обороны генерал Дмитрий Булгаков не признал вину по делу о коррупции, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

«Вину в коррупционном деянии отвергает, но заявил о готовности сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность», — сказал собеседник госагентства.

По делу проходят еще три фигуранта, никто из них также не признал вину, следует из документов, которые изучило «РИА Новости»: «Обвиняемые считают, что доводы следствия голословны и не обоснованы, документально не подтверждены».

О задержании Булгакова стало известно 26 июля, в этот же день его отправили под арест в СИЗО «Лефортово». В его квартире прошли обыски. ФСБ не уточнила суть претензий к генералу, но источник «РИА Новости» рассказал, что Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), которое поставляло в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости.

«Мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась», пояснил собеседник госагентства.