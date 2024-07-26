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Бывший заместитель Шойгу не признал вину по делу о коррупции

ТАСС: экс-замминистра обороны Булгаков не признал вину по делу о коррупции
Генерала задержали по подозрению в коррупции. Как выяснило «РИА Новости», он помогал работе пищевого комбината, поставлявшего в войска некачественные продукты и занижавшего питательность пайков. Все фигуранты не признают вину

Бывший заместитель министра обороны генерал Дмитрий Булгаков не признал вину по делу о коррупции, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

«Вину в коррупционном деянии отвергает, но заявил о готовности сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность», — сказал собеседник госагентства.

По делу проходят еще три фигуранта, никто из них также не признал вину, следует из документов, которые изучило «РИА Новости»: «Обвиняемые считают, что доводы следствия голословны и не обоснованы, документально не подтверждены».

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

О задержании Булгакова стало известно 26 июля, в этот же день его отправили под арест в СИЗО «Лефортово». В его квартире прошли обыски. ФСБ не уточнила суть претензий к генералу, но источник «РИА Новости» рассказал, что Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), которое поставляло в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости.

«Мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась», пояснил собеседник госагентства.

Булгаков был замминистра обороны в 2008–2022 годах. С 2010 года он занимался материально-техническим обеспечением вооруженных сил и руководством работой по обеспечению войск вооружением, военной техникой.

В отставку его отправил в сентябре 2022 года президент Владимир Путин. Как рассказали тогда в Минобороны, он переходил на другую работу. Речь шла о должности генерального инспектора управления инспекторов Минобороны, уточнял член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Источники РБК рассказали, что Булгакова уволили из рядов Вооруженных сил в том же 2022-м.

Его отставка произошла спустя три дня после объявления частичной мобилизации в России и массовых жалоб на отсутствие экипировки у призванных военнослужащих и бытовые условия их размещения.

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