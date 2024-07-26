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Очевидица рассказала об обысках в квартире бывшего зама Шойгу

Дмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков (Фото: Алексей Ерешко / РИА Новости)

Обыски в квартире бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова, арестованного по делу о коррупции, прошли вечером в четверг, 25 июля, рассказала консьерж дома, где жил военный вместе с женой. Слова очевидицы приводит «РИА Новости».

«Вчера проходили обыски в их квартире вечером, приезжали правоохранители», — сказала женщина. По ее словам, она не видела, когда и при каких обстоятельствах задержали бывшего замминистра.

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ФСБ сообщила о задержании Булгакова по «коррупционному делу» 26 июля, в этот же день суд отправил его под арест в СИЗО «Лефортово».

Дмитрий Булгаков занимал пост замминистра обороны в 2008–2022 годах. С 2010 года в сфере его ответственности было материально-техническое обеспечение вооруженных сил, он руководил работой по обеспечению войск вооружением, военной техникой.

Президент Владимир Путин отправил его в отставку в сентябре 2022 года. В министерстве тогда заявили, что Булгаков переходит на другую работу, но не уточнили, на какую именно. Как рассказывал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, Булгакова назначили на должность генерального инспектора управления инспекторов Минобороны.

«Причины и условия», которые поспособствовали «противоправной деятельности» Булгакова, устанавливаются, уточнили в ФСБ.

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Теги
обыски квартира ФСБ очевидец Дмитрий Булгаков коррупция
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