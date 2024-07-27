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Общество ,  
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В Челябинской области закрыли движение по пяти дорогам из-за подтопления

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Движение по отдельным участкам пяти дорог в Челябинской области закрыто в связи с подтоплением, сообщила пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства в телеграм-канале.

Движения нет на участках дорог Красносельское — Сухарыш, железнодорожная станция Смеловская — Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, Погорелка — Долговка, Коелга — Челябинск — Троицк, а также Березняки — Депутатский. В министерстве объяснили перекрытие «переливом поверхностных вод и разрушением земляного полотна».

В ведомстве рассказали, что «переливы воды» через дороги зафиксированы в десяти муниципалитетах. Правительство региона сообщило, что в нескольких районах введен режим ЧС или объявлен режим повышенной готовности.

Управление МЧС по Челябинской области прогнозировало, что 27 июля в регионе пройдут продолжительные сильные ливни, грозы и местами крупный град.

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Мощные дожди наблюдаются в области в течение всей недели. Накануне, 26 июля, на Киалимском водохранилище прорвало пятисотметровую дамбу, волна смыла 100 м сооружения.

В результате вода прибыла в близлежащие поселки и затопила часть дороги на трассе Миасс — Карабаш — Кыштым. В поселке Киалим уровень воды достигал 1 м. Из зоны затопления были эвакуированы более 160 жителей. Вода покинула Киалим только утром.

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Теги
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