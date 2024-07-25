Опекуншу обвинили по семи статьям за убийство ребенка в Екатеринбурге

Вероника Наумова (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительные заключения в отношении 35-летней Вероники Наумовой и еще двух человек, которые проходят по делу об убийстве приемного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Наумова была опекуном умершего ребенка. Второй фигурант дела — молодой человек 2003 года рождения, третий — исполняющая обязанности заведующей детского сада, куда ходил погибший мальчик.

Наумовой и молодому человеку, в зависимости от степени участия в преступлении, предъявлены обвинения по семи статьям Уголовного кодекса:

убийство малолетнего — п. «в», «д», «л» ч. 2 ст. 105;

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему — п. «б», «е» ч. 2 ст. 111;

истязание — п. «а», «г», «д», е», «з» ч. 2 ст. 117;

незаконное лишение несовершеннолетнего свободы, не связанное с его похищением, — п. «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 127;

вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений — ч. 4 ст. 150;

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего — ст. 156;

мошенничество при получении выплат — ч. 1 ст. 159.2.

И.о. заведующей детского сада обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, — ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса.

Уголовные дела в отношении опекуна и юноши направят в Свердловский областной суд, в отношении заведующей детского сада — в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

Расследование по делу шестилетнего Далера Бобиева длилось с конца июня 2023 года. 27 июня сообщение о пропаже ребенка поступило в отряд «ЛизаАлерт». При этом сама Наумова рассказала, что мальчик ушел из дома и не вернулся. 29 июня тело Далера было найдено на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга.

Наумова стала опекуном Далера в конце 2019 года. По данным следствия, в период с декабря 2019 года по декабрь 2022 года обвиняемая, «испытывая личную неприязнь» к ребенку и ненависть в связи с его национальной принадлежностью, истязала его и совершала иные насильственные действия с применением пыток и с особой жестокостью.

Также женщина вовлекала в преступления своих детей, в том числе приемных. В конце 2022 года она утопила мальчика в ванной и потом в течение полугода незаконно получала на него социальные выплаты на сумму свыше 119 тыс. руб. В конце июня 2023 года Наумову арестовали.