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Обвиняемую в убийстве приемного сына в Екатеринбурге арестовали

Суд Екатеринбурга до 26 августа арестовал обвиняемую в убийстве ребенка опекуна
Вероника Наумова
Вероника Наумова (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал Веронику Наумову — опекуна найденного мертвым шестилетнего мальчика, сообщает пресс-служба суда.

«Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено. Наумовой В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 дней до 26 августа 2023 года включительно», — говорится в сообщении.

Наумовой предъявлено обвинение по трем статьям — ч. 2 ст. 105 (убийство малолетнего), ч. 2 ст. 117 (истязание несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 159.2 УК (мошенничество при получении социальных выплат).

Обвиняемая свою вину не признала. «Она говорит, что это был несчастный случай. Фактически вину в убийстве она не признает», — заявила ТАСС старший следователь отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга Евгения Дидык.

29 июня тело шестилетнего мальчика было найдено на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Изначально о пропаже ребенка сообщила его опекун Наумова, которая рассказала, что он ушел из дома и не вернулся. После ее заявления ребенка начали искать, а когда нашли, то на допросе женщина призналась, что спрятала его тело в большую сумку.

Позже следователи выяснили, что смерть мальчика наступила несколько месяцев назад. Также стало известно, что в 2022 году женщина систематически избивала ребенка и получала ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство. «Несмотря на то, что мальчик умер, женщина на протяжении нескольких месяцев, не сообщив о смерти ребенка в правоохранительные органы и органы опеки, умышленно из корысти получала указанные выплаты», — сообщили в СК.

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Помимо разбирательства в отношении Наумовой идет расследование уголовного дела о халатности должностных лиц, ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребенка (ч. 2 ст. 293 УК).

Теги
Екатеринбург убийство приемный ребенок арест
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