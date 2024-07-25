 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Ребенка на юго-востоке Москвы пытались похитить дважды за день

Ребенка на юго-востоке Москвы пытались похитить дважды за день
Video

Мужчина, пытавшийся украсть ребенка в московском парке, в первый раз выхватил этого же младенца из коляски, а во второй раз — прямо из рук матери, сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

Инцидент произошел в среду, 24 июля, в московском районе Выхино-Жулебино. По данным ведомства, 15-летняя девочка гуляла в лесопарковой зоне на Ферганском проезде с коляской, в которой находилась ее четырехмесячная двоюродная сестра. К ним подбежал неизвестный мужчина, выхватил малышку из коляски и пытался ее унести. Когда за ним бросился прохожий, похититель бросил младенца на землю и скрылся.

После этого девочка позвонила своей тете — матери ребенка, которая через несколько минут пришла и взяла младенца на руки. В это время тот же злоумышленник снова подбежал и выхватил ребенка прямо из рук женщины, несмотря на ее сопротивление. Когда он попытался убежать, за ним погнался проезжавший мимо курьер на велосипеде. Преступник снова бросил ребенка и убежал.

В Каменске-Уральском завели два дела против душившей ребенка матери
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

«Девочка вместе с мамой была госпитализирована нарядом скорой помощи в одно из медицинских учреждений столицы с множественными телесными повреждениями», — рассказали в МВД.

В итоге полицейские задержали подозреваемого в лесополосе, расположенной вблизи МКАД. Им оказался житель Ульяновска. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии опьянения, уточнили в ведомстве.

Следователи выяснили, что мужчина 1997 года рождения напал на ранее незнакомую ему женщину и ее ребенка 2024 года рождения. Против него было возбуждено уголовное дело о похищении — ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, которое ему грозит, — 12 лет лишения свободы.

Байден в обращении к нации объяснил решение выйти из президентской гонки

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Банки Средней Азии стали чаще отказывать в платежах бизнесу из России

Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова

У побережья Филиппин затонул танкер с 1,4 млн л мазута. Видео

NBC узнал о смене позиции Обамы по поддержке Харрис

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Подготовлен законопроект о биткоине в качестве резервного актива для ФРС

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Теги
Москва похищение ребенка ребенок МВД
Материалы по теме
В Перми задержали мать ребенка, найденного мертвым на мусорке в чемодане
Общество
Ребенок пострадал при обрушении части дома в Карачаевске
Общество
В Луганске восьмилетний ребенок погиб при пожаре
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 94,38 (-1,08) Инвестиции, 24 июл, 18:13 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 86,55 (-0,75) Инвестиции, 24 июл, 18:13
В Белгородской области дроны атаковали два поселка Политика, 16:30
В МВД Украины раскрыли детали об исполнителе убийства Фарион Политика, 16:25
В Волгоградской области назвали объем собранного в регионе зерна Общество, 16:22
Супернадежность и простота: какие мосты строят на ТЖД РБК и УК «Эльга», 16:16
CAS отклонил апелляцию на лишение российских фигуристов золота Игр-2022 Спорт, 16:13
Харрис предложила выбрать между страной ненависти и «чем-то другим» Политика, 16:03
Мирра Андреева впервые в карьере вышла в финал турнира WTA Спорт, 15:53
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Кристалл» оспорил через суд пять торговых знаков для алкоголя Вино, 15:50
Магия маркетинга: как «Головоломка 2» обошла «Дюну 2» и собрала $1 млрд Pro, 15:50
«Деловые Линии» отметили рост обращений от поставщиков маркетплейсов Пресс-релиз, 15:50
«Зенит» продлил контракт с бразильским капитаном Спорт, 15:48
Ребенка на юго-востоке Москвы пытались похитить дважды за день Общество, 15:46
«РИА Новости» сообщило, что Серебрякова могли завербовать в России Общество, 15:44
ФХР расторгла договор с КХЛ о правах на проведение чемпионата России Спорт, 15:44