Ребенка на юго-востоке Москвы пытались похитить дважды за день

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Мужчина, пытавшийся украсть ребенка в московском парке, в первый раз выхватил этого же младенца из коляски, а во второй раз — прямо из рук матери, сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

Инцидент произошел в среду, 24 июля, в московском районе Выхино-Жулебино. По данным ведомства, 15-летняя девочка гуляла в лесопарковой зоне на Ферганском проезде с коляской, в которой находилась ее четырехмесячная двоюродная сестра. К ним подбежал неизвестный мужчина, выхватил малышку из коляски и пытался ее унести. Когда за ним бросился прохожий, похититель бросил младенца на землю и скрылся.

После этого девочка позвонила своей тете — матери ребенка, которая через несколько минут пришла и взяла младенца на руки. В это время тот же злоумышленник снова подбежал и выхватил ребенка прямо из рук женщины, несмотря на ее сопротивление. Когда он попытался убежать, за ним погнался проезжавший мимо курьер на велосипеде. Преступник снова бросил ребенка и убежал.

«Девочка вместе с мамой была госпитализирована нарядом скорой помощи в одно из медицинских учреждений столицы с множественными телесными повреждениями», — рассказали в МВД.

В итоге полицейские задержали подозреваемого в лесополосе, расположенной вблизи МКАД. Им оказался житель Ульяновска. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии опьянения, уточнили в ведомстве.

Следователи выяснили, что мужчина 1997 года рождения напал на ранее незнакомую ему женщину и ее ребенка 2024 года рождения. Против него было возбуждено уголовное дело о похищении — ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, которое ему грозит, — 12 лет лишения свободы.