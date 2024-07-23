 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Каменске-Уральском завели два дела против душившей ребенка матери

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Каменске-Уральском женщина издевалась над годовалым ребенком и снимала происходящее на камеру, сообщил РБК начальник пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Видео с кадрами насилия над ребенком полицейские обнаружили во время мониторинга интернета. Ролик сняла неработающая мать двоих детей 2020 и 2023 года рождения. По версии полиции, таким образом женщина пыталась повлиять на решившего расстаться с ней сожителя.

«Видеозапись она сделала еще летом 2023 года. Тогда у нее с сожителем произошел конфликт. Его эпилогом стал уход главы семьи из дома», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

В отношении женщины возбудили два уголовных дела по ст. 156 Уголовного кодекса (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 119 (угроза убийством). Обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Опекуном детей стала их бабушка.

Обвиняемая в убийстве сына в Перми раскрыла мотивы своего поступка
Общество

В ночь на 12 июля жительница Перми удушила сына, после чего оставила на его теле ножевые раны. Чтобы скрыть следы преступления, мать переместила тело мальчика к мусорным контейнерам в чемодане. Женщине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 (убийство малолетнего), суд отправил ее в СИЗО на период расследования дела.

В Курске под арест отправили отца, который поджег сына в воспитательных целях. Мужчина наказал ребенка после того, как мальчик обжег маленькую сестру во время игры со свечой. СК завел уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в», «е» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (покушение на убийство ребенка).

Теги
Свердловская область издевательство ребенок МВД
Материалы по теме
В Перми задержали мать ребенка, найденного мертвым на мусорке в чемодане
Общество
В Москве обнаружили в реке тело малолетнего ребенка
Общество
В Курске отец в качестве наказания облил сына спиртом и поджег
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 95,76 (-0,28) Инвестиции, 22 июл, 17:25 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 87,78 (-0,24) Инвестиции, 22 июл, 17:25
Как показать рекламу тем, кто купит ваш продукт, — работаем с данными Pro, 13:58
FT узнала, что Байден вряд ли успеет одобрить новую помощь Украине Политика, 13:54
ПСБ — об исследовании сберегательно-инвестиционной активности населения РБК Events, 13:53
Нурмагомедов обошел Емельяненко в рейтинге ESPN лучших бойцов XXI века Спорт, 13:36
Дума приняла закон о наказании за пропаганду наркотиков в книгах и кино Политика, 13:35
МОК лишил признания федерацию бокса под руководством Умара Кремлева Спорт, 13:32
Песков назвал песни Shaman попадающими в яблочко Политика, 13:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Украина заявила о желании вернуть уехавших в Молдавию уклонистов Политика, 13:31
5 кейсов: как предприниматели разрушают свои проекты Pro, 13:29
Захарова заявила об ответе на передачу Киеву доходов от активов России Политика, 13:25
Криптовалюта Solana обновила максимум с мая Крипто, 13:18
В СК по Запорожью раскрыли, где живут заказчики терактов в регионе Политика, 13:16
На Украине в 3 раза выросла доля согласных на потерю территорий ради мира Политика, 13:12
Российская армия заняла Ивано-Дарьевку в ДНР Политика, 13:10