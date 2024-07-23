В Каменске-Уральском завели два дела против душившей ребенка матери

Фото: Никита Попов / РБК

В Каменске-Уральском женщина издевалась над годовалым ребенком и снимала происходящее на камеру, сообщил РБК начальник пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Видео с кадрами насилия над ребенком полицейские обнаружили во время мониторинга интернета. Ролик сняла неработающая мать двоих детей 2020 и 2023 года рождения. По версии полиции, таким образом женщина пыталась повлиять на решившего расстаться с ней сожителя.

«Видеозапись она сделала еще летом 2023 года. Тогда у нее с сожителем произошел конфликт. Его эпилогом стал уход главы семьи из дома», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

В отношении женщины возбудили два уголовных дела по ст. 156 Уголовного кодекса (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 119 (угроза убийством). Обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Опекуном детей стала их бабушка.

В ночь на 12 июля жительница Перми удушила сына, после чего оставила на его теле ножевые раны. Чтобы скрыть следы преступления, мать переместила тело мальчика к мусорным контейнерам в чемодане. Женщине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 (убийство малолетнего), суд отправил ее в СИЗО на период расследования дела.

В Курске под арест отправили отца, который поджег сына в воспитательных целях. Мужчина наказал ребенка после того, как мальчик обжег маленькую сестру во время игры со свечой. СК завел уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в», «е» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (покушение на убийство ребенка).