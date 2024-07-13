В Перми задержали мать ребенка, найденного мертвым на мусорке в чемодане

Ирина Шатова (Фото: МВД России)

Женщину, которую подозревают в убийстве ее девятилетнего сына в Перми, задержали, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Следователи задержали 34-летнюю Ирину Шатову. Ее подозревают в убийстве малолетнего — п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса.

Ранее женщину объявили в розыск.

12 июля тело ребенка нашли в чемодане на площадке с мусорными контейнерами возле одного из домов в Перми. По данным следствия, на теле девятилетнего ребенка были зафиксированы колото-резаные ранения и признаки асфиксии. Позже выяснилось, что он был сыном подозреваемой.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил поставить расследование этого дела на контроль в центральном аппарате СК России.

По информации телеграм-канала Mash, женщина, которая принесла чемодан с ребенком на свалку, хотела выбросить его с моста в реку Каму, но потом передумала. Чемодан обнаружили местные бездомные.