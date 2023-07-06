На Урале задержали заведующую детсада, куда ходил погибший ребенок

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В Екатеринбурге задержали исполняющую обязанности заведующего детского сада, куда ходил погибший в конце июня шестилетний мальчик. Об этом сообщают региональные управления прокуратуры и Следственного комитета. Также задержана специалист опеки и попечительства Управления социальной политики.

По данным следствия, главу детсада подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Сотрудницу управления социальной политики № 25, которая контролировала условия проживания погибшего ребенка в приемной семье, обвинили в халатности. В качестве меры пресечения ей избрали запрет определенных действий — в частности, ей запретили общаться с потерпевшими, подозреваемыми и обвиняемыми по этому уголовному делу, а также со свидетелями, «за исключением проживающих с ней».

В СК полагают, что обе задержанные знали о наличии телесных повреждений у ребенка и не сообщили об этом в правоохранительные органы, а также не приняли другие меры согласно должностным инструкциям.

29 июня тело шестилетнего мальчика было найдено на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Изначально о пропаже ребенка сообщила его опекун Вероника Наумова, которая рассказала, что он ушел из дома и не вернулся. После ее заявления мальчика начали искать, а когда нашли, выяснилось, что умер он еще несколько месяцев назад. На допросе женщина призналась, что спрятала его труп в гаражах.

Позже стало известно, что в 2022 году Наумова систематически избивала ребенка и получала ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство. «Несмотря на то что мальчик умер, женщина на протяжении нескольких месяцев, не сообщив о смерти ребенка в правоохранительные органы и органы опеки, умышленно из корысти получала указанные выплаты», — сообщили в СК.