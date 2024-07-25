Александр Лукашенко прилетел в Петербург
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Петербург, сообщил близкий к главе государства телеграм-канал «Пул Первого».
Лукашенко проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным «в различных форматах», сообщила пресс-служба белорусского президента.
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