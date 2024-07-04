Путин и Лукашенко пообщались на саммите ШОС

Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались «на ногах» во время неформального ужина лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Фотографии опубликовал близкий к белорусскому президенту телеграм-канал «Пул Первого». На кадрах Путин и Лукашенко разговаривают.

Саммит ШОС проходит в Астане 3–4 июля. В конце мая Путин сообщил, что Белоруссия вскоре присоединится к объединению и станет десятой страной, вступившей в организацию.

ШОС была основана в 2001 году шестью странами — Казахстаном, Китаем, Россией, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Позднее к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан.