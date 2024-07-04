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Политика ,  
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Путин и Лукашенко пообщались на саммите ШОС

Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались «на ногах» во время неформального ужина лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Фотографии опубликовал близкий к белорусскому президенту телеграм-канал «Пул Первого». На кадрах Путин и Лукашенко разговаривают.

Лавров сообщил, что Путин и Лукашенко встретятся на саммите ШОС
Политика

Саммит ШОС проходит в Астане 3–4 июля. В конце мая Путин сообщил, что Белоруссия вскоре присоединится к объединению и станет десятой страной, вступившей в организацию.

ШОС была основана в 2001 году шестью странами — Казахстаном, Китаем, Россией, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Позднее к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан.

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Владимир Путин Александр Лукашенко ШОС Астана
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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