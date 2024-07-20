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Политика ,  
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Путин поздравил Лукашенко с 30-летием президентства

Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания в должности президента
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 30-летним юбилеем пребывания в должности президента Белоруссии, текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Белорусские избиратели шесть раз подряд доверяли вам высший государственный пост, что, несомненно, свидетельствует о вашем огромном авторитете среди соотечественников», — отметил российский президент.

Путин подчеркнул, что Лукашенко внес значительный вклад в развитие дружественных отношений и плодотворного сотрудничества между Россией и Белоруссией, и отметил его вклад в «становление и упрочение» Союзного государства.

Российский президент заявил также, что будет рад продолжению «товарищеского диалога и тесной совместной работы на благо братских народов России и Белоруссии». Он пожелал белорусскому лидеру «крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности».

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Лукашенко 69 лет, он занимает пост президента с 1994 года. Путину — 71 год, в мае он в пятый раз вступил в должность президента России (занимает пост с декабря 1999 года, с перерывом в 2008–2012 годах, когда был премьером).

Последние выборы в Белоруссии прошли в 2020 году, после очередного избрания Лукашенко на высший пост в стране начались протесты. Белорусская оппозиция не признала итоги выборов, считая победителем Светлану Тихановскую.

Многие государства, в том числе США и страны Евросоюза, отказались признавать Лукашенко легитимным президентом, а также потребовали освободить задержанных на акциях. Сам президент заявлял, что протесты были спланированы США при участии европейских стран. Он также говорил, что противники властей Белоруссии «травят» его страну, чтобы затем оказать давление на Россию.

Следующие выборы пройдут в Белоруссии в 2025 году. В феврале Лукашенко заявил о своем намерении участвовать в них.

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Александр Лукашенко

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