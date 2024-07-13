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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле ответили на предложение Лукашенко обсудить с Путиным Украину

Кремль пообещал своевременно сообщить о следующей встрече Путина и Лукашенко
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Сроки следующей встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пока неизвестны, о них сообщат своевременно. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты задали ему вопрос о том, когда планируется встреча глав государств.

«Мы сообщим своевременно», — ответил Песков.

Ранее сам Лукашенко рассказал, что планирует обсудить с российским коллегой дальнейшие шаги по Украине. «Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться. Оказывается, можно договориться», — отметил президент Белоруссии на совещании по вопросам обеспечения военной безопасности на южном операционном направлении (цитата по БелТА).

Лукашенко приказал отвести войска от границы с Украиной
Политика
Александр Лукашенко

В начале июля Лукашенко заявил об активизации ВСУ на границах с Белоруссией и призвал Киев «не шалить». Пограничников перевели на усиленную охрану границы, а силы специальных операций «перекрыли направление вероятного движения противника». При этом белорусский президент обещал не допустить столкновений на границе.

13 июля он приехал на южную границу Белоруссии с Украиной, где встретился с белорусскими военными. В этот же день Украина, по словам Лукашенко, отвела свои войска от границы, в связи с чем белорусский лидер констатировал, что напряженности там больше нет.

Кремль называл скопление войск Украины у границ Белоруссии причиной беспокойства Москвы.

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Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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