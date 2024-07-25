Путин предупредил Асада об обострении ситуации на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению, она напрямую затрагивает Сирию, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом. Его слова приводит пресс-служба Кремля.
«У нас есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений, мы не виделись давно уже. Конечно, мне очень интересно ваше мнение по поводу того, как ситуация в регионе в целом развивается. К сожалению, она имеет тенденцию к обострению, мы это видим. Это касается и Сирии напрямую», — сказал глава государства.
Президент Сирии в свою очередь назвал весьма важными переговоры с Путиным о возможных перспективах и сценариях событий в мире в целом и в Евразийском регионе.
Асад прилетел в Москву накануне, 24 июля.
Его предыдущий визит в Россию состоялся 15 марта 2023 года. Тогда в ходе встречи с Путиным президент Сирии поддержал проведение военной операции на Украине. Вместе с этим в Москве прошли переговоры экс-главы Минобороны России Сергея Шойгу и его сирийского коллеги Махмуда Аббаса.
В марте 2024 года Путин и Асад провели телефонный разговор, в ходе которого была отмечена кризисная обстановка на Ближнем Востоке и террористическая угроза для Сирии. Стороны договорились активизировать контакты по всем направлениям двустороннего взаимодействия.
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