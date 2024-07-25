Путин предупредил Асада об обострении ситуации на Ближнем Востоке

Президент Сирии прилетел в Москву и обсудил с Владимиром Путиным обострение ситуации на Ближнем Востоке. Предыдущий визит Башара Асада в Россию состоялся 15 марта 2023 года

Владимир Путин и Башар Асад (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Ситуация на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению, она напрямую затрагивает Сирию, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«У нас есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений, мы не виделись давно уже. Конечно, мне очень интересно ваше мнение по поводу того, как ситуация в регионе в целом развивается. К сожалению, она имеет тенденцию к обострению, мы это видим. Это касается и Сирии напрямую», — сказал глава государства.

Президент Сирии в свою очередь назвал весьма важными переговоры с Путиным о возможных перспективах и сценариях событий в мире в целом и в Евразийском регионе.

Асад прилетел в Москву накануне, 24 июля.

Его предыдущий визит в Россию состоялся 15 марта 2023 года. Тогда в ходе встречи с Путиным президент Сирии поддержал проведение военной операции на Украине. Вместе с этим в Москве прошли переговоры экс-главы Минобороны России Сергея Шойгу и его сирийского коллеги Махмуда Аббаса.

В марте 2024 года Путин и Асад провели телефонный разговор, в ходе которого была отмечена кризисная обстановка на Ближнем Востоке и террористическая угроза для Сирии. Стороны договорились активизировать контакты по всем направлениям двустороннего взаимодействия.