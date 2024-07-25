Трамп назвал обращение Байдена к нации едва понятным

Обращение президента США Джо Байдена по поводу его выхода из президентской гонки было едва понятным, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial.

«Речь «кривого» Байдена в Овальном кабинете была едва понятной и очень плохой», — отметил политик.

В следующей публикации он назвал Байдена жуликоватым, а вице-президента страны и нового кандидата на выборах Камалу Харрис лживой. Оба политика являются большим позором для Америки, считает Трамп.

Ранее в обращении к народу Байден заявил, что принял решение не баллотироваться на второй срок для сохранения в стране демократии.

21 июля Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. Он объяснил, что сделал это «в интересах Демократической партии и страны». Выходу из гонки предшествовали обсуждения состояния здоровья и возраста политика. Поводом стало провальное выступление на первых дебатах с республиканцем Трампом, в ходе которых американский президент выглядел растерянным, запинался и терял ход мысли.

Своим преемником демократ назвал вице-президента Камалу Харрис. Предвыборный комитет Байдена уже подал документы в Федеральную избирательную комиссию на ее имя. Политик получила достаточную поддержку среди демократов-делегатов, которые будут голосовать за выдвижение кандидатуры на пост президента от партии.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, проведенному после выхода Байдена из президентской гонки, Харрис поддерживают 44% зарегистрированных избирателей, Трампа — 42%. Бывший президент США уже вызвал Харрис на дебаты.