Трамп вызвал Камалу Харрис на дебаты
Дональд Трамп заявил о готовности провести дебаты с Камалой Харрис, они состоятся 10 сентября на телеканале ABC, передает Politico. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
Трамп выступал за трансляцию дебатов на Fox News, но в итоге заявил журналистам, что будет участвовать в них где угодно. Республиканец также выразил готовность встретиться с демократическим кандидатом больше чем один раз, передает Politico. Дебаты он назвал обязанностью претендентов на пост главы государства.
Трамп уже говорил, что, хотя соглашался на дебаты с Байденом, готов дебатировать и с Харрис, и даже не один раз, если она будет утверждена в качестве кандидата от демократов. «Она ничем не будет отличаться, потому что у них одинаковая политика», — считает республиканец.
Пока что Харрис, занимающая пост вице-президента, не является официальным кандидатом в президенты от демократов. Председатель Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон сообщал, что демократы выберут своего кандидата в президенты в ходе онлайн-голосования до 7 августа, точная дата еще не назначена. Тем не менее Харрис уже получила достаточную поддержку среди демократов-делегатов, подсчитывали CNN и Associated Press. По данным AP, поддержку Харрис выразили по меньшей мере 2579 делегатов, а для одобрения ее кандидатуры в первом туре нужны голоса 1976 однопартийцев.
Согласно опросу Reuters/Ipsos, проведенному после выхода Байдена из президентской гонки, Харрис поддерживают 44% зарегистрированных избирателей, Трампа — 42%.
Предыдущий номинант от демократов, действующий президент Джо Байден, провалил дебаты с Трампом, зрители телеканала CNN, где они прошли, присудили победу республиканцу.
Украина готова к переговорам с Россией
На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете
Песков заявил, что готовность Украины к переговорам «идет в унисон» с позицией России
Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова
Зимние олимпийские игры 2030 года пройдут во французских Альпах
Морской экспорт нефти в июле установит новый рекорд
Telegram убрал монетизацию для российских каналов через 6 дней после обновления
Банковский сектор подвергся DDOS-атаке
Госдума приняла ряд поправок в Налоговый кодекс