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Выборы президента США ,  
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Трамп вызвал Камалу Харрис на дебаты

Дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис пройдут 10 сентября
Сюжет
Выборы президента США
Официальные дебаты Трампа и Харрис должны состояться в сентябре, всего за пару месяцев до начала выборов
Камала Харрис
Камала Харрис (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Дональд Трамп заявил о готовности провести дебаты с Камалой Харрис, они состоятся 10 сентября на телеканале ABC, передает Politico. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Трамп выступал за трансляцию дебатов на Fox News, но в итоге заявил журналистам, что будет участвовать в них где угодно. Республиканец также выразил готовность встретиться с демократическим кандидатом больше чем один раз, передает Politico. Дебаты он назвал обязанностью претендентов на пост главы государства.

Трамп уже говорил, что, хотя соглашался на дебаты с Байденом, готов дебатировать и с Харрис, и даже не один раз, если она будет утверждена в качестве кандидата от демократов. «Она ничем не будет отличаться, потому что у них одинаковая политика», — считает республиканец.

Пока что Харрис, занимающая пост вице-президента, не является официальным кандидатом в президенты от демократов. Председатель Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон сообщал, что демократы выберут своего кандидата в президенты в ходе онлайн-голосования до 7 августа, точная дата еще не назначена. Тем не менее Харрис уже получила достаточную поддержку среди демократов-делегатов, подсчитывали CNN и Associated Press. По данным AP, поддержку Харрис выразили по меньшей мере 2579 делегатов, а для одобрения ее кандидатуры в первом туре нужны голоса 1976 однопартийцев.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, проведенному после выхода Байдена из президентской гонки, Харрис поддерживают 44% зарегистрированных избирателей, Трампа — 42%.

Предыдущий номинант от демократов, действующий президент Джо Байден, провалил дебаты с Трампом, зрители телеканала CNN, где они прошли, присудили победу республиканцу.

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Дональд Трамп Камала Харрис выборы президента США
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

20 октября 1964 года
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