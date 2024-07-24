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Выборы президента США ,  
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Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из гонки

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Выборы президента США
Харрис поддержали на 2 процентных пункта больше избирателей, участвовавших в опросе Reuters/Ipsos. Почти 60% считают, что Харрис «обладает острым умом и способна справляться с проблемами», Трампа так охарактеризовали 49%
Камала Харрис
Камала Харрис (Фото: Kevin Mohatt / Reuters)

Вице-президент США Камала Харрис опередила кандидата на пост главы государства от республиканцев на два процентных пункта, показал опрос Reuters/Ipsos.

Исследование было проведено 22-23 июля, после того, как действующий президент Джо Байден отказался от борьбы за переизбрание. Кандидатом от демократов он предложил выдвинуть Харрис. Она согласилась, ее поддержали большинство делегатов, которые примут участие в партийном съезде в Чикаго в августе.

Согласно опросу, Харрис поддержали 44% респондентов, Трамп — 42%. В исследовании от 15-16 июля они оба получили 44%, а 1-2 июля Трамп опередил Харрис на один процентный пункт.

Около 56% зарегистрированных избирателей согласились, что 59-летняя Харрис «обладает острым умом и способна справляться с проблемами». 78-летнего Трампа так охарактеризовали 49% респондентов, 81-летнего Байдена — 22%.

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Камала Харрис

Около 80% избирателей-демократов заявили, что положительно относятся к Байдену, о Харрис то же самое сказали 91%. Три четверти участников опроса согласились с тем, что Демпартия должна поддержать кандидатуру Харрис, четверть считает, что за выдвижение должны бороться несколько кандидатов.

Избирателям, участвовавшим в опросе, показали гипотетический бюллетень, куда вошел независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. Его поддержали 8% респондентов, Харрис — 42%, а Трампа — 38%.

Трамп 23 июля заявил, что готов провести с Харрис несколько дебатов, если она станет кандидатом от демократов. Они с Байденом договаривались провести дебаты два раза — в июне на CNN и в сентябре на ABC. Неудачное выступление Байдена в июне привело к его решению выйти из президентской гонки и поддержать Харрис.

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