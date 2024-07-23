Певца Шарлота внесли в список террористов и экстремистов

Эдуард Шарлот (Фото: Альберт Дзень / ТАСС)

Росфинмониторинг внес певца и блогера Эдуарда Шарлота в перечень террористов и экстремистов, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Против Шарлота завели четыре уголовных дела из-за его роликов в соцсетях. В частности, певец опубликовал видео, где разрывал букву Z, окрашенную в цвета георгиевской ленты. В другом ролике прозвучала переделка текста «Дня Победы» с «явно оскорбительным характером». Также он записал на видео момент, когда прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест.

Певца обвиняют в реабилитации нацизма, оскорблении чувства верующих, возбуждении ненависти и повреждении документов. В декабре 2023 года артиста отправили в СИЗО, в конце мая арест продлили до 24 июля.

11 июля Шарлот извинился перед патриархом Кириллом и православными верующими, видео опубликовал адвокат Шарлота Алексей Лапузин. Он отметил, что не одобряет «распространенную в последнее время практику, когда кого-то заставляют просить прощение на камеру», но подчеркнул, что его подзащитного не заставляли просить прощения.

Также он добавил, что в СИЗО музыкант пишет стихи на религиозную тематику и высказывает желание принимать участие в мероприятиях Русской православной церкви.