 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Отец певца Шарлота опроверг планы на тур сидящего в СИЗО сына

Шарлот
Шарлот (Фото: Альберт Дзень / ТАСС)

Отец музыканта Эдуарда Шарлота Валерий в разговоре с РБК сообщил, что не знает о предстоящем туре сына, который с декабря 2023 года находится в СИЗО.

По словам Валерия Шарлота, в последний раз он виделся с сыном неделю назад, тогда информации о его освобождении из-под ареста не было. Кировский суд Самары в конце мая продлил арест исполнителю до 24 июля.

Ранее на официальной странице музыканта в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) появился пост с анонсом предстоящих концертов. В публикации говорится, что тур «Музыкально-магическая реинкарнация» пройдет с 1 по 12 июля в Самаре, Тольятти, Саратове, Астрахани, Нижнем Новгороде и Казани. За подробностями нужно обратиться в личные сообщения.

Певец Шарлот в суде попросил прощения у Путина за разорванное фото
Политика
Шарлот

Против Шарлота заведены несколько уголовных дел из-за его роликов в интернете. В частности, певец опубликовал видео, где разрывал букву Z, окрашенную в цвета георгиевской ленты. В другом ролике прозвучала переделка текста «Дня Победы» с «явно оскорбительным характером». За это на Шарлота завели дело по статье о реабилитации нацизма — ч. 4 ст. 354.1 Уголовного кодекса. Его также обвиняют в оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК), повреждении документов (ст. 325 УК) и возбуждении ненависти (ст. 282 УК).

Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео

Пострадавших после атаки на Севастополь детей отправят на лечение в Москву

Кто попал в новый санкционный список ЕС

Пашинян выразил соболезнования Путину из-за теракта в Дагестане. Текст телеграммы

Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против Моргенштерна

В МВД опубликовали список погибших сотрудников в результате нападения боевиков

Новый пакет санкций ЕС затронул операции с криптовалютой. Подробности

Следственный комитет опубликовал видео из Дагестана, где произошли нападения

Актер из «Пиратов Карибского моря» стал жертвой акулы

Названа причина резкого падения курса юаня

Теги
Эдуард Шарлот новости тур
Материалы по теме
Против певца Шарлота возбудили новое уголовное дело
Общество
Суд в Самаре продлил арест певцу Шарлоту
Общество
Певец Шарлот в суде попросил прощения у Путина за разорванное фото
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 94,08 (-0,18) Инвестиции, 24 июн, 17:49 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 87,37 (-0,59) Инвестиции, 24 июн, 17:49
Финская Gasum из-за санкций отказалась от СПГ из России Политика, 15:43
Эрдоган в разговоре с Путиным осудил теракт в Дагестане Политика, 15:42
Верховный суд объяснил, когда водитель вправе покинуть место аварии Авто, 15:36
Bybit нарастила долю рынка. Что изменилось на криптобиржах в 2024 году Крипто, 15:31
На Украине назвали число годных к мобилизации на фронт Политика, 15:25
Госдума исключила полис ОСАГО из перечня документов для регистрации машин Авто, 15:21
Медведев пообещал «не забыть и не простить» санкции Западу Политика, 15:19
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Отец певца Шарлота опроверг планы на тур сидящего в СИЗО сына Общество, 15:11
Чемпионка Олимпиады из США упала на отборе и не сможет защитить титул Спорт, 15:08
Фон дер Ляйен добилась поддержки лидеров ЕС вопреки интригам Мишеля Политика, 15:06
Минкультуры предложило регламентировать работу в учреждениях при терактах Технологии и медиа, 15:00
Верховный суд Израиля обязал начать призыв мужчин-ультраортодоксов Политика, 15:00
Новые санкции ЕС затронули российские криптосервисы. Каковы последствия Крипто, 14:59
Совбез назвал ордер МУС на арест Шойгу ничтожным «сотрясанием воздуха» Политика, 14:57