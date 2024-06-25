Отец певца Шарлота опроверг планы на тур сидящего в СИЗО сына

Шарлот (Фото: Альберт Дзень / ТАСС)

Отец музыканта Эдуарда Шарлота Валерий в разговоре с РБК сообщил, что не знает о предстоящем туре сына, который с декабря 2023 года находится в СИЗО.

По словам Валерия Шарлота, в последний раз он виделся с сыном неделю назад, тогда информации о его освобождении из-под ареста не было. Кировский суд Самары в конце мая продлил арест исполнителю до 24 июля.

Ранее на официальной странице музыканта в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) появился пост с анонсом предстоящих концертов. В публикации говорится, что тур «Музыкально-магическая реинкарнация» пройдет с 1 по 12 июля в Самаре, Тольятти, Саратове, Астрахани, Нижнем Новгороде и Казани. За подробностями нужно обратиться в личные сообщения.

Против Шарлота заведены несколько уголовных дел из-за его роликов в интернете. В частности, певец опубликовал видео, где разрывал букву Z, окрашенную в цвета георгиевской ленты. В другом ролике прозвучала переделка текста «Дня Победы» с «явно оскорбительным характером». За это на Шарлота завели дело по статье о реабилитации нацизма — ч. 4 ст. 354.1 Уголовного кодекса. Его также обвиняют в оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК), повреждении документов (ст. 325 УК) и возбуждении ненависти (ст. 282 УК).