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Общество ,  
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Против певца Шарлота возбудили новое уголовное дело

Против певца Шарлота возбудили уголовное дело из-за сожжения паспорта
Эдуард Шарлот
Эдуард Шарлот (Фото: Альберт Дзень / ТАСС)

В отношении певца Эдуарда Шарлота возбудили новое уголовное дело, связанное с сожжением российского паспорта. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщили ТАСС и «РИА Новости».

Уголовное дело возбуждено по ст. 325 УК России (похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия). По ч. 1 этой статьи (уничтожение или повреждение документов) предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы или принудительных работ на срок до одного года.

РБК обратился за комментарием в СУ СК России по Самарской области.

Певца Шарлота арестовали по делу о реабилитации нацизма
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Эдуард Шарлот

Ранее против певца возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

В июне Шарлот опубликовал в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) видео, на котором он, находясь за границей, сжег свой российский паспорт и обратился к властям Украины, заявив, что выступает против проведения военной операции России. Следователь на заседании суда, на котором избиралась мера пресечения для Шарлота, рассказал, что еще на одном ролике певец разорвал букву Z, окрашенную в цвета георгиевской ленты, а на другом присутствовала переделка текста «Дня Победы» с «явно оскорбительным характером».

Шарлота задержали после возвращения в Россию 22 ноября, в петербургском аэропорту Пулково. Шарлот — уроженец Самары, вскоре после задержания его дело направили в самарский суд, который арестовал его до 24 февраля.

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Теги
Эдуард Шарлот Самара паспорт уголовное дело

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