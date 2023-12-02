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Политика ,  
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Певца Шарлота арестовали по делу о реабилитации нацизма

Эдуард Шарлот
Эдуард Шарлот (Фото: SPbGS / Telegram)

Кировский районный суд Самары арестовал певца Эдуарда Шарлота на 1 месяц и 25 суток по делам о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, передает издание 63.ru.

Следователь на заседании сообщил, что Шарлот в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал ролики, «которые оскверняют воинскую славу». в одном он разрывает букву Z, окрашенную цветами георгиевской ленты, а на втором присутствует переделка текста «Дня Победы» с «явно оскорбительным характером», сказал он.

Обвинение настаивало на заключении под стражу, поскольку, по его версии, Шарлот может покинуть Россию. Певец просил отправить его по домашний арест, передает издание.

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Политика
Шарлот

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