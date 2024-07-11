Певец Шарлот извинился перед патриархом Кириллом и верующими

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Находящийся в СИЗО певец Эдуард Шарлот извинился перед патриархом Кириллом и православными верующими. Молодой человек записал видеообращение в адрес главы Русской православной церкви (РПЦ) и прихожан, ролик опубликовал адвокат артиста Алексей Лапузин.

«Я не хотел оскорбить их религию. <...> Я осознал, насколько ошибочно высказался на эту тему», — сказал Шарлот.

Адвокат певца отметил, что не одобряет «распространенную в последнее время практику, когда кого-то заставляют просить прощение на камеру». По его мнению, такие шаги — это метод психологического насилия.

Однако Шарлота никто не заставлял записывать видео, подчеркнул Лапузин. Артист также рассказал адвокату, что сочиняет в изоляторе стихотворения с религиозной тематикой и готов принимать участие в мероприятиях РПЦ.

В начале года певец написал письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором покаялся в содеянном и извинился.

В РПЦ призвали учесть раскаяние певца Эдуарда Шарлота при рассмотрении его дела в суде. Представитель церкви Вахтанг Кипшидзе, говоря об извинениях музыканта, подчеркнул, что вера в раскаяние — один из краеугольных камней христианской цивилизации.

Против Шарлота завели четыре уголовных дела из-за его роликов в соцсетях. В частности, певец опубликовал видео, где разрывал букву Z, окрашенную в цвета георгиевской ленты. В другом ролике прозвучала переделка текста «Дня Победы» с «явно оскорбительным характером». Также он записал на видео момент, когда прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест.

Певца обвиняют в реабилитации нацизма, оскорблении чувства верующих, возбуждении ненависти и повреждении документов. В декабре 2023 года артиста отправили в СИЗО, в конце мая арест продлили до 24 июля.