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Шарлот написал патриарху Кириллу письмо с извинениями

Шарлот написал патриарху Кириллу письмо, в котором извинился и признал вину
Эдуард Шарлот
Эдуард Шарлот (Фото: Альберт Дзень / ТАСС)

Певец Эдуард Шарлот написал письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором покаялся в содеянном и извинился, сообщил РБК отец артиста Валерий Шарлот.

«Мой сын осознал вину, признав, что его поступок был ошибкой, и перед патриархом он выразил глубокие извинения, особенно учитывая его веру», — рассказал он. Письмо отправили до нового года, ответа пока не поступало, уточнил Валерий Шарлот.

«Вчера при поздравлении россиян с Рождеством патриарх Кирилл читал притчу о блудном сыне и сказал, что если грешник покаялся, то его надо простить», — добавил отец артиста.

По информации телеграм-канала Baza, артист также сообщил в письме, что «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать», но для этого просит выпустить его на волю.

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Эдуард Шарлот

В ноябре 2023-го глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что против Шарлота возбудили три уголовных дела — два из них по статье о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК), еще одно — по статье об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК).

В начале декабря суд арестовал Шарлота по делу о реабилитации нацизма до 24 января 2024 года. По версии следствия, певец на странице в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал ролики, «которые оскверняют воинскую славу». В одном видео он разрывает букву Z, окрашенную цветами георгиевской ленты, а на втором присутствует переделка текста «Дня Победы» с «явно оскорбительным характером».

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«РИА Новости» тогда писало, что в третьем ролике Шарлот прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест.

Теги
Эдуард Шарлот патриарх Кирилл письмо новости
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