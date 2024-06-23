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Военная операция на Украине ,  
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На Украине раскрыли число ежедневно выезжающих из страны уклонистов

Госпогранслужба: более 100 уклонистов пытаются покинуть Украину ежедневно
Сюжет
Военная операция на Украине

Более 100 уклонистов пытаются покинуть Украину ежедневно, заявил начальник отдела организации пограничного контроля Госпогранслужбы страны Игорь Матвийчук в интервью УНИАН. Отрывок разговора с Матвийчуком опубликован в телеграм-канале информагентства.

По словам Матвийчука, мужчины пытаются уехать из страны не только через пункты пропуска, но и через необорудованные участки границы.

Большинство уклонистов пограничники задерживают. Для нарушителей предусмотрено наказание лишь в виде штрафа, отметил сотрудник Госпогранслужбы. При этом организаторы незаконных схем выезда из страны несут уголовную ответственность, добавил он.

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На Украине действует новый закон о мобилизации. Теперь все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах. Они обязаны носить военный билет при себе. Возраст призыва снижен с 27 до 25 лет, а также отменено понятие «ограниченно годен к службе». В стране также появится электронный кабинет военнообязанного.

На фоне принятия нового закона украинские пограничник неоднократно сообщали о покидающих Украину уклонистах и гибели мужчин на границе страны. Украинские граждане пытаются пересечь границу на западе страны через реки и горы. В частности, в начале июня пограничники заявили о найденных 45 телах уклонистов на границе с Румынией. В середине месяца сотрудники службы открыли стрельбу по четырем мужчинам, пытавшимся нелегально перейти границу с Венгрией.

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Теги
Военная операция на Украине уклонисты пограничники

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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