На границе Молдавии задержали нелегального перевозчика украинцев

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Пограничники Молдавии задержали подозреваемого в нелегальной перевозке 15 украинцев, сообщает пресс-служба пограничной полиции республики.

29-летнего молодого человека задержали 8 июля, его поместили под домашний арест на 20 дней.

«В течение 2024 года молдаванин вместе с группой граждан Украины и республики Молдова создал преступную схему. Они вели преступную деятельность на трансграничном уровне с целью получения финансовой выгоды от организации нелегальной миграции», — говорится в сообщении ведомства.

В конце июня 15 украинцев внутри рефрижератора незаконно пересекли молдавскую границу, организатор перевозки получил от клиентов $8 тыс. Через четыре дня двоих украинских граждан задержали на погранпункте Скулень, они намеревались выехать из страны. В ходе допроса молодые люди рассказали, как попали в республику.

На Украине действует новый закон о мобилизации. Теперь все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах. Они обязаны носить военный билет при себе. Возраст призыва снижен с 27 до 25 лет, а также отменено понятие «ограниченно годен к службе». В стране также появится электронный кабинет военнообязанного.

На фоне принятия нового закона украинские пограничники неоднократно сообщали о покидающих Украину уклонистах и гибели мужчин на границе страны. Украинские граждане незаконно пытаются пересечь границу с Румынией, Венгрией или Молдавией. В конце июня украинская Госпогранслужба сообщила, что количество попыток незаконного пересечения украинской границы в 2024 году увеличилось почти вдвое.