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Выборы президента США ,  
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NBC узнал о подготовке Байденом обращения к нации

NBC: Байден готовит обращение к нации по поводу выхода из президентской гонки
Сюжет
Выборы президента США
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Erin Schaff / Getty Images)

Президент США Джо Байден и его помощники готовят речь, в которой американский лидер объяснит нации причины выхода из президентской гонки, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Обращение начали писать, пока Байден находится в своей резиденции в городе Рехобот-Бич в Делавэре. Выступление с речью станет первым крупным событием с его участием после возвращения в Вашингтон, считают источники телеканала.

Формат и место еще обсуждают, но есть основания полагать, что запись обращения состоится в Белом доме.

Ранее AFP сообщило, что Байден вернется на свое рабочее место в Белом доме после изоляции из-за заражения коронавирусом 23 июля.

Джо Байден вышел из президентской гонки. Главное
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Джо Байден

21 июля Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. Он объяснил, что сделал это «в интересах Демократической партии и страны». Уходить в отставку политик не намерен.

Своим преемником демократ назвал вице-президента Камалу Харрис. Предвыборный комитет Байдена уже подал документы в Федеральную избирательную комиссию на ее имя. Политик получила достаточную поддержку среди демократов-делегатов, которые будут голосовать за выдвижение кандидатуры на пост президента от партии.

Выходу из гонки предшествовали обсуждения состояния здоровья и возраста политика. Поводом стало провальное выступление на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, в ходе которых американский президент выглядел растерянным, запинался и терял ход мысли.

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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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