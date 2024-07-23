Байден вернется на работу после недели самоизоляции

Президент США Джо Байден во вторник, 23 июля, вернется на свое рабочее место в Белом доме после изоляции из-за заражения коронавирусом, передает AFP со ссылкой на график главы государства.

Согласно расписанию, Байден покинет резиденцию в штате Делавэр и прибудет в Белый дом в 14:30 по местному времени (19.30 мск).

Президент США сдал положительный тест на коронавирус 17 июля и ушел на самоизоляцию. В администрации отметили, что у президента легкие симптомы и он продолжит выполнять свои обязанности. Накануне, 22 июля, врач президента Кевин О’Коннор сообщил, что симптомы COVID-19 у Байдена почти исчезли, его пульс и температура остаются в норме.

Во время изоляции Байден объявил на странице в Х о выходе из предвыборной гонки. Он не появлялся на публике, и в сети распространилась теория о том, что глава государства умер. The New York Times сообщила, что Байден по телефону подключился к предвыборной встрече вице-президента Камалы Харрис, которую ранее назвал своим преемников. Газета пишет, что голос президента был хриплым, но решительным. Он говорил четыре минуты, а после остался на линии.