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Политика ,  
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Байден вернется на работу после недели самоизоляции

Президент США Джо Байден во вторник, 23 июля, вернется на свое рабочее место в Белом доме после изоляции из-за заражения коронавирусом, передает AFP со ссылкой на график главы государства.

Согласно расписанию, Байден покинет резиденцию в штате Делавэр и прибудет в Белый дом в 14:30 по местному времени (19.30 мск).

Президент США сдал положительный тест на коронавирус 17 июля и ушел на самоизоляцию. В администрации отметили, что у президента легкие симптомы и он продолжит выполнять свои обязанности. Накануне, 22 июля, врач президента Кевин О’Коннор сообщил, что симптомы COVID-19 у Байдена почти исчезли, его пульс и температура остаются в норме.

Болеющий Байден по аудиосвязи подключился к предвыборной встрече Харрис
Политика
Камала Харрис в предвыборном штабе

Во время изоляции Байден объявил на странице в Х о выходе из предвыборной гонки. Он не появлялся на публике, и в сети распространилась теория о том, что глава государства умер. The New York Times сообщила, что Байден по телефону подключился к предвыборной встрече вице-президента Камалы Харрис, которую ранее назвал своим преемников. Газета пишет, что голос президента был хриплым, но решительным. Он говорил четыре минуты, а после остался на линии.

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Белый дом Джо Байден самоизоляция США
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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