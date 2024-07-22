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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИД Австрии исключил отправку военных инструкторов на Украину

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Военная операция на Украине
Фото: Alex Halada / IMAGO / Global Look Press
Фото: Alex Halada / IMAGO / Global Look Press

Австрия не будет отправлять своих военных, полицейских или гражданских служащих инструкторами на Украину, заявил глава МИД страны Александр Шалленберг в интервью немецкой газете Die Welt.

Министра спросили, поддерживает ли он идею, которую обсуждает Евросоюз, об отправке инструкторов для обучения украинских солдат в зоне боевых действий.

«Я не хочу опережать обсуждение, потому что в этом вопросе еще нет консенсуса между государствами-членами. В любом случае, я настроен скептически. <...> Что касается Австрии, я исключаю, что мы отправим солдат, полицейских или гражданских служащих на Украину», — ответил Шалленберг.

Он также задался вопросом, что будет в случае, если французские или голландские военные будут убиты на Украине. «Применяется ли тогда обязательство по оказанию помощи в соответствии со статьей 5? Как бы на это отреагировал Запад?» — поинтересовался министр.

Речь идет о ст. 5 Вашингтонского договора, которая посвящена принципу коллективной обороны НАТО. В соответствии с этой статьей нападение на одного из членов Североатлантического альянса рассматривается как нападение на всех участников объединения.

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Политика
Фото:Oleksandr Ratushniak / Reuters

Дискуссия о вводе европейских войск на Украину началась после высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона. В конце февраля он заявил, что отправка войск «упоминалась среди вариантов» действий Запада в контексте конфликта, но по этому поводу не было «консенсуса». После его заявления многие западные политики отвергли подобные намерения.

Тогда идея Макрона об отправке войск трансформировалась в потенциальную инициативу направить на Украину французских военных инструкторов. Reuters в конце мая писал, что в скором времени президент Франции может объявить о таком плане. Однако премьер-министр страны Габриэль Атталь в начале июня заверил, что у Франции «нет такого проекта», хотя и отметил, что вопрос об отправке инструкторов на Украину не является табу.

В начале июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что есть основания полагать, что французские инструкторы уже работают на Украине. По словам министра, эти военные безотносительно их статуса представляют законную цель для российской армии.

Теги
Австрия Украина военнослужащие Евросоюз Военная операция на Украине
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