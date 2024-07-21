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Война с хуситами ,  
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Иран осудил удары Израиля по порту города Ходейда в Йемене

Сюжет
Война с хуситами

Тегеран решительно осуждает нападение Израиля на порт йеменского города Ходейда, заявил представитель МИД Ирана Насер Канаани.

«Канаани охарактеризовал эти нападения, которые привели к разрушению гражданской инфраструктуры порта Ходейда, а также к мученической гибели и массовым ранениям йеменского народа, как выражение агрессивного характера израильского режима», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве считают, что «народ Йемена расплачивается за свою поддержку невинных граждан, женщин и детей Газы». По словам Канаани, причиной напряженности на Ближнем Востоке является «продолжающееся убийство беззащитных жителей сектора Газа».

Нетаньяху заявил, что порт в Йемене использовался для поставок оружия
Политика
Фото:Houthi Media Center / Getty Images

19 июля хуситы атаковали Тель-Авив с помощью беспилотника. Дрон упал возле посольства США. В результате погиб мужчина, еще несколько человек пострадали.

В ответ 20 июля Израиль нанес удар по порту Ходейда в Йемене. Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху заявил о готовности Израиля защищать себя всеми способами и на всех фронтах.

Представитель хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Абдель Салям назвал произошедшее «жестокой израильской агрессией». Позже представители движения заявили о намерении отомстить за удар по Ходейде.

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