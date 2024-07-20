Хуситы заявили о намерении отомстить Израилю за удар по порту Ходейда

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Хуситы намерены ответить Израилю за авиаудары по порту Ходейда, сообщили представители йеменского движения «Ансар Аллах».

«Израильская агрессия не останется без ответа и не помешает Йемену усилить поддержку палестинского народа», — говорится в сообщении.

Движение хуситов осудило удары Израиля по гражданским объектам в Ходейде, которые, по сообщению «Ансар Аллах», «привели к росту числа жертв и раненых» среди мирного населения.

20 июля израильские силы нанесли удар по нефтехранилищу в йеменском порту Ходейда, который контролируют хуситы. По данным местного Минздрава, в результате атаки есть погибшие и раненые, у нескольких человек тяжелые ожоги. Представитель движения «Ансар Аллах» Мухаммед Абдель Салям назвал произошедшее «жестокой израильской агрессией».

В армии Израиля информацию подтвердили. Там заявили, что удар был ответом «на сотни атак, совершенных против Государства Израиль за последние месяцы».

В ночь 19 июля беспилотник хуситов «Яффа» атаковал Тель-Авив. Дрон упал рядом с американским посольством. В результате один человек погиб, еще несколько пострадали.