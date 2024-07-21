Нетаньяху заявил о намерении Израиля защищать себя любыми средствами

Израиль будет защищать себя всеми способами и на всех фронтах, заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху после удара Израиля по йеменскому порту Ходейда. Об этом сообщает Times of Israel.

«У меня есть сообщение для врагов Израиля — не заблуждайтесь на наш счет. Любой, кто причинит нам вред, заплатит очень высокую цену за свою агрессию», — сказал Нетаньяху.

По словам израильского премьера, атака Израиля в Йемене «ясно показывает врагам, что нет такого места, куда не дотянется длинная рука Израиля». Нетаньяху поблагодарил Армию обороны и ВВС Израиля за успешную операцию.

Кроме того, политик назвал хуситов «неотъемлемой частью иранской оси зла».

19 июля хуситы атаковали Тель-Авив с помощью беспилотника. Дрон упал возле посольства США, погиб мужчина, еще несколько человек пострадали.

В ответ 20 июля Израиль вместе с США и другими союзниками ударил по порту Ходейда в Йемене. В результате авиаударов пострадали 80 человек.