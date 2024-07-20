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Война с хуситами ,  
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Нетаньяху заявил, что порт в Йемене использовался для поставок оружия

Нетаньяху: атакованный порт в Йемене использовался в военных целях
Сюжет
Война с хуситами
Фото: Houthi Media Center / Getty Images
Фото: Houthi Media Center / Getty Images

Удар Израиля по йеменскому порту Ходейда был ответным действием на атаку беспилотника хуситов по Тель-Авиву, заявил израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху, сообщает Times of Israel.

«Порт, который мы атаковали, не является невинным <...> Он использовался в военных целях <...> как перевалочный пункт для смертоносного оружия, поставляемого хуситам Ираном», — сказал Нетаньяху.

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По его словам, тот, кто причинит Израилю «вред» заплатит за свои действия «очень высокую цену». Политик назвал хуситов «неотъемлемой частью иранской оси зла» и поблагодарил другие страны, в частности США, за помощь в борьбе с ними.

19 июля хуситы атаковали Тель-Авив с помощью беспилотника. Дрон упал возле посольства США. В результате погиб 50-летний мужчина, еще несколько человек пострадали.

В свою очередь 20 июля Израиль нанес удар по порту Ходейда в Йемене в координации с США и другими союзниками. Информацию подтвердили израильской армии и заявили, что это был «ответ на сотни атак, совершенных против Государства Израиль за последние месяцы».

Представитель хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Абдель Салям назвал произошедшее «жестокой израильской агрессией». Позже представители движения заявили о намерении отомстить за удар по Ходейде.

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Йемен Биньямин Нетаньяху Израиль Тель-Авив ответ атака
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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