Трамп охарактеризовал Маска как выдающегося человека

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал бизнесмена Илона Маска выдающимся человеком. Политик провел свой первый после покушения митинг в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган, трансляцию вела консервативная медиакомпания RSBN.

«Он (Маск — РБК) выдающийся. Когда я ему звоню, он говорит, что у него есть новая идея для ракеты, и я должен это услышать», — сказал Трамп.

Бывший президент отметил, что у него хорошие отношения с предпринимателем. Политик также вспомнил о своем восхищении при возвращении первых ступеней ракет компании SpaceX несколько лет назад. По мнению Трампа, американскому правительству для такого шага потребовалось бы 50 — 100 лет.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании на Трампа совершили покушение. Стрелка убили полицейские, им оказался 20-летний гражданин США Томас Мэттью Крукс. Мотивы Крукса остаются неизвестными. Экс-президент во время стрельбы почти не пострадал, пуля задела его ухо. В результате атаки погиб участник митинга, еще два человека получили ранения.

После покушения на политика Маск опубликовал несколько постов о нападении на экс-президента и выразил ему свою поддержку. По мнению бизнесмена, в атаке на Трампа виновна Секретная служба США, которая не обеспечила политику нужный уровень безопасности.