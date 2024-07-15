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Выборы президента США ,  
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NYP узнала, что покушавшийся на Трампа был «комично плох в стрельбе»

Сюжет
Выборы президента США
Крукс пытался попасть в школьную команду по стрельбе, но промазал на шесть метров, его назвали удивительно неудачливым стрелком. Некоторые знакомые вспомнили его неуместные шутки об оружии, другие — назвали просто умным парнем
Томас Мэтью Крукс во время учебы в школе
Томас Мэтью Крукс во время учебы в школе (Фото: Aaron Josefczyk / Reuters)

Житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс, пытавшийся убить экс-президента США Дональда Трампа, в школе пытался пройти отбор в стрелковую команду, но не смог попасть по мишеням, пишет The New York Post со ссылкой на двух его бывших одноклассников.

Отбор проходил в тире, ширина которого была около шести метров, а расстояние до мишеней — 50 м, для стрелков было семь дорожек. Крукс стрелял с крайне правой дорожки и однажды попал в левую стену тира, промахнувшись почти на шесть метров.

Покушение на Трампа. Главное
Политика
Дональд Трамп

«Он попробовал… и был таким комично плохим стрелком, что не смог попасть в команду и ушел после первого дня», — сказал один из бывших учеников, Джеймсон Мерфи. Другие собеседники издания описали Крукса как одиночку, который приходил на занятия в охотничьих костюмах, но «вообще не умел стрелять».

Тренер был опытным стрелком и разбирался в людях, он был встревожен поведением Крукса, добавили ученики. По их словам, Крукс странно общался с другими людьми и говорил фразы, которые вызывали беспокойство и были неуместны, с учетом того, что у него был доступ к оружию. Собеседники не пояснили, что конкретно тот сказал.

В то же время одноклассники в старшей школе, с которыми поговорили журналисты New York Times, не вспомнили ничего подозрительного в действиях или словах Крукса. Они описали его как умного юношу с небольшим количеством друзей. То же впечатление сложилось и у сотрудников дома престарелых, где помогал Крукс.

Следователи пока не нашли доказательств, что юноша имел какие-либо твердые политические убеждения: он был зарегистрирован как избиратель-республиканец, но делал пожертвования демократам, а родители были зарегистрированы в избирательных списках демократов и либертарианцев. Один из его знакомых, Зак Брэдфорд, описал взгляды Крукса как «слегка правые». Как выяснила газета, изучив аккаунты Крукса в интернете, он любил играть в шахматы, видеоигры и учился программированию.

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Политика
Дональд Трамп

Покушение на Трампа произошло на митинге в Пенсильвании, спустя несколько минут после начала. Стрелок сделал восемь выстрелов, одна из пуль задела ухо Трампа. Тот после посещения врачей заверил, что все в порядке. Погиб один зритель, еще двое ранены. Крукс был застрелен на месте охраной политика.

ФБР полагает, что юноша действовал в одиночку. Действующий президент Джо Байден выразил Трампу слова поддержки.

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Дональд Трамп покушение США
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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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