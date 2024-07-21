Трамп пришел на первый митинг после покушения без белой повязки на ухе

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп на первом митинге после покушения в Гранд-Рапидс (штат Мичиган) заявил, что «получил пулю за демократию». Трансляцию ведет консервативная медиакомпания RSBN в соцсети X.

«Они говорят, что я — угроза для демократии. Что, черт возьми, я сделал для демократии? На прошлой неделе я получил пулю за демократию», — заявил Трамп.

Экс-президент появился на митинге без белой повязки на ухе, с которой он выступал на съезде республиканцев после ранения. Теперь рану прикрывает пластырь телесного цвета.

13 июля на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. Экс-президент был ранен в правое ухо. Один из зрителей погиб, двое других получили ранения. Стрелявший был убит сотрудниками Секретной службы. По данным ФБР, это 20-летний Томас Мэтью Крукс.

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