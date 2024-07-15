Маск обвинил в покушении на Трампа Секретную службу США

Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Секретная служба США виновата в том, что покушение на бывшего президента страны Дональда Трампа не сорвали, заявил бизнесмен Илон Маск в своей соцсети X.

«Секретная служба виновна. Точка», — отметил предприниматель, комментируя пост одного из пользователей платформы. Блогер привел данные газеты New York Post о том, что Секретная служба обвинила в невозможности обеспечить безопасность на митинге местную полицию.

Секретная служба — подразделение Министерства внутренней безопасности США, в основные задачи которого входят охрана и обеспечение безопасности президента и вице-президента, бывших глав государства и членов их семей и других высокопоставленных чиновников. В преддверии мероприятий с их участием сотрудники службы посещают места их проведения и вместе с правоохранительными органами проверяют меры безопасности.

Покушение на Трампа было совершено на митинге в городе Батлер 13 июля. Стрельбу из винтовки открыл 20-летний Томас Мэттью Крукс.

Одноэтажное здание, с которого Крукс открыл огонь, находилось примерно в 140 м от места, где на сцене выступал Трамп. Стрелок ранил двух человек, помимо Трампа, и одного убил — Кори Комператоре, ему было 50 лет. Бывшему президенту Крукс попал по правому уху.

Рядом с телом Крукса нашли полуавтоматическую винтовку AR-15, в его машине обнаружили взрывные устройства. Позже в его доме нашли несколько «подозрительных устройств».

Трамп назвал работу Секретной службы США фантастической, а случившееся — «крайне сюрреалистическим опытом».