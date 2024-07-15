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Выборы президента США ,  
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Маск обвинил в покушении на Трампа Секретную службу США

Сюжет
Выборы президента США
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Секретная служба США виновата в том, что покушение на бывшего президента страны Дональда Трампа не сорвали, заявил бизнесмен Илон Маск в своей соцсети X.

«Секретная служба виновна. Точка», — отметил предприниматель, комментируя пост одного из пользователей платформы. Блогер привел данные газеты New York Post о том, что Секретная служба обвинила в невозможности обеспечить безопасность на митинге местную полицию.

Секретная служба — подразделение Министерства внутренней безопасности США, в основные задачи которого входят охрана и обеспечение безопасности президента и вице-президента, бывших глав государства и членов их семей и других высокопоставленных чиновников. В преддверии мероприятий с их участием сотрудники службы посещают места их проведения и вместе с правоохранительными органами проверяют меры безопасности.

Маск заявил, что за последние восемь месяцев его дважды пытались убить
Политика

Покушение на Трампа было совершено на митинге в городе Батлер 13 июля. Стрельбу из винтовки открыл 20-летний Томас Мэттью Крукс.

Одноэтажное здание, с которого Крукс открыл огонь, находилось примерно в 140 м от места, где на сцене выступал Трамп. Стрелок ранил двух человек, помимо Трампа, и одного убил — Кори Комператоре, ему было 50 лет. Бывшему президенту Крукс попал по правому уху.

Рядом с телом Крукса нашли полуавтоматическую винтовку AR-15, в его машине обнаружили взрывные устройства. Позже в его доме нашли несколько «подозрительных устройств».

Трамп назвал работу Секретной службы США фантастической, а случившееся — «крайне сюрреалистическим опытом».

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Илон Маск Секретная служба США США Дональд Трамп покушение
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Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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