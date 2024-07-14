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Выборы президента США ,  
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Маск заявил о поддержке Трампа после покушения

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Выборы президента США

Миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал кандидата в президенты Дональда Трампа после покушения на него на митинге в Батлере в штате Пенсильвания.

В соцсети Х он опубликовал несколько постов о нападении на политика.

«Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его быстрое выздоровление», — написал Маск.

По мнению предпринимателя, в последний раз в США был «настолько крутой кандидат», как и Трамп, в начале XX века — им был Теодор Рузвельт. Республиканец Рузвельт занимал пост президента страны с 1901 по 1909 год.

По данным источников Bloomberg, Маск — богатейший человек планеты с состоянием более $260 млрд — пожертвовал средства комитету по политической активности под названием America PAC на кампанию экс-президента. Напрямую организация не связана с предвыборным штабом Трампа.

До этого предприниматель публично не поддержал никого из кандидатов в президенты и говорил, что не рассматривает финансирование кампаний ни Байдена, ни Трампа, писал Bloomberg.

CNN сообщил подробности покушения на Трампа
Политика

Покушение на Трампа совершили во время его предвыборного выступления в Батлере. Экс-президент США получил легкое ранение, на кадрах с места покушения видна кровь на его лице. Позднее пресс-секретарь политика Стивен Чунг заявил, что тот в безопасности и проходит обследование в больнице. В результате инцидента погибли двое, в том числе стрелок.

Президент США Джо Байден осудил покушение на Трампа, заявив, что с стране нет места насилию по политическим мотивам. Нападение также осудили лидеры демократов и республиканцев в Сенате Чак Шумер и Митч Макконелл, бывший президент США Барак Обама, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и другие политики.

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Илон Маск Дональд Трамп покушение США
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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