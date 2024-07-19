 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Полиция Львова объявила об операции по задержанию стрелявшего в Фарион

Фото: Кирилл Чуботин / Global Look Press
Фото: Кирилл Чуботин / Global Look Press

Украинская полиция после сообщений о ранении экс-депутата Ирины Фарион подтвердила, что во Львове стреляли в 60-летнюю женщину, сообщает управление ведомства по Львовской области.

Ее госпитализировали с огнестрельным ранением в голову. Полиция ищет стрелка.

«Во Львове и области проводится специальная полицейская операция, в которой задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовской области», — сообщили в полиции.

Во Львове совершено покушение на Ирину Фарион
Политика
Ирина Фарион

О покушении на Фарион ранее сообщили украинский телеканал «Эспрессо» и депутат горсовета Игорь Зинкевич. По их данным, экс-депутату выстрелили в висок, она госпитализирована в критическом состоянии.

Фарион 60 лет, депутатом Рады она была в 2012–2014 годах. Она неоднократно высказывалась против использования украинцами русского языка, в 2018 году попала в российский санкционный список.

В ноябре 2023 года Фарион оказалась в центре скандала из-за ее высказываний о русскоговорящих военных ВСУ, которых она отказалась считать украинцами. Тогда она также опубликовала в своем телеграм-канале письмо студента из Крыма и раскрыла его данные, после чего его задержали российские полицейские. Студенты «Львовской политехники», где она работала профессором кафедры украинского языка, после этого потребовали увольнения Фарион. СБУ завела против нее уголовное дело. Однако в мае украинский суд восстановил ее в должности.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Ирина Фарион Верховная рада Украины Львов покушение
Материалы по теме
Суд восстановил критиковавшую русский язык в ВСУ Ирину Фарион на работе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 17:32
Гладков сообщил об атаке на четыре населенных пункта Белгородской области Политика, 21:09
Блинкен не смог гарантировать поддержку Украины при Трампе у власти Политика, 20:55
Футболист «Краснодара» подорожал на €2 млн по итогам Кубка Америки Спорт, 20:54
Аркадий Волож заявил об отсутствии связей с Россией Политика, 20:51
Цена на нефть Brent упала ниже $83 за баррель впервые за месяц Инвестиции, 20:39
Россельхознадзор объяснил снижение импорта кормов фразой «коты обижаются» Бизнес, 20:33
Полиция Львова объявила об операции по задержанию стрелявшего в Фарион Политика, 20:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Блинкен заявил, что санкции не повлияли на российский оборонный комплекс Политика, 20:31
Во Львове совершено покушение на Ирину Фарион Политика, 20:20
ПСБ провел встречу в Санкт-Петербурге по развитию промышленности Пресс-релиз, 20:13
Умер актер Андрей Ксенюк Общество, 20:06
Радимов женился в третий раз спустя семь лет после развода с Булановой Спорт, 20:06
Оргкомитет Олимпиады восстановил работу после сбоя Windows Спорт, 19:54
Прокурор запросил сроки до 10 лет для участников беспорядков в Махачкале Общество, 19:53