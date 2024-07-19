Полиция Львова объявила об операции по задержанию стрелявшего в Фарион
Украинская полиция после сообщений о ранении экс-депутата Ирины Фарион подтвердила, что во Львове стреляли в 60-летнюю женщину, сообщает управление ведомства по Львовской области.
Ее госпитализировали с огнестрельным ранением в голову. Полиция ищет стрелка.
«Во Львове и области проводится специальная полицейская операция, в которой задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовской области», — сообщили в полиции.
О покушении на Фарион ранее сообщили украинский телеканал «Эспрессо» и депутат горсовета Игорь Зинкевич. По их данным, экс-депутату выстрелили в висок, она госпитализирована в критическом состоянии.
Фарион 60 лет, депутатом Рады она была в 2012–2014 годах. Она неоднократно высказывалась против использования украинцами русского языка, в 2018 году попала в российский санкционный список.
В ноябре 2023 года Фарион оказалась в центре скандала из-за ее высказываний о русскоговорящих военных ВСУ, которых она отказалась считать украинцами. Тогда она также опубликовала в своем телеграм-канале письмо студента из Крыма и раскрыла его данные, после чего его задержали российские полицейские. Студенты «Львовской политехники», где она работала профессором кафедры украинского языка, после этого потребовали увольнения Фарион. СБУ завела против нее уголовное дело. Однако в мае украинский суд восстановил ее в должности.
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