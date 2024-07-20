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Политика ,  
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МВД Украины сообщило о выключенных камерах на месте убийства Фарион

В микрорайоне, где жила Ирина Фарион, не было света, поэтому часть камер видеонаблюдения не работали. Местные жители сообщали, что около двух недель у дома экс-депутата дежурил подозрительный молодой человек
Ирина Фарион
Ирина Фарион (Фото: Анастасия Смолиенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Некоторые камеры видеонаблюдения на месте убийства языковеда и экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион были отключены, сообщил на брифинге глава МВД страны Игорь Клименко.

«Часть камер не работала, часть работала», — сказал он (цитата по «24 каналу»), напомнив, что во Львове действуют графики плановых отключений света из-за повреждения и разрушения объектов генерации в результате обстрелов. Из-за этого сложно установить, кто в момент происшествия находился у подъезда дома на улице Масарика, где жила языковед.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич также сообщил, что в микрорайоне не было света, поэтому большинство камер не работали. Но, по словам парламентария, некоторые камеры зафиксировали человека, который может иметь отношение к убийству. Видео передали следователям.

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Ирины Фарион

Как сообщало издание «Львов.Медиа», местные жители в течение двух недель видели подозрительного молодого человека, который часами сидел на скамье недалеко от дома Фарион. Глава МВД это подтвердил, но сообщил, что его личность пока не установлена.

Неизвестный выстрелил экс-депутату в висок вечером 19 июля. Фарион госпитализировали в критическом состоянии, она скончалась в больнице. Уголовное дело изначально было возбуждено по статье о покушении, его переквалифицировали на умышленное убийство. Подозреваемого ищут.

Следствие рассматривает две версии — об убийстве из личной неприязни, а также из-за общественно-политической деятельности языковеда, и допускает, что в деле есть «российский след».

Фарион была депутатом Верховной рады в 2012–2014 годах и членом националистической партии «Свобода» (не прошла в парламент в 2014 году). Она выступала против использования русского языка в стране — в частности, прошлой осенью раскритиковала говорящих на русском военнослужащих ВСУ.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
МВД Украины Ирина Фарион убийство Львов
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