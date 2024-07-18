Лавров заявил о курсе Запада на «продавливание» плана Зеленского

Сергей Лавров (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Западные страны взяли курс на «продавливание любой ценой» плана украинского президента Владимира Зеленского по мирному урегулированию конфликта на Украине, однако он ультимативен, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Совбез ООН.

Министр напомнил, что в январе в Давосе проходил Всемирный экономический форум (ВЭФ), в ходе которого группа стран обсуждала урегулирование на Украине (Россия в форуме не участвовала). После этого глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил Лаврову, что достичь договоренности по этому вопросу без России невозможно.

«Я тут же спросил у него: если он в этом убежден, зачем тогда проводили эту встречу? Ответа не последовало. Но на самом деле он заключается в том, что взят курс на продавливание любой ценой «плана В.А. Зеленского», имеющего ярко выраженную форму ультиматума», — сказал глава российского МИДа.

В ноябре 2022 года на саммите G20 Зеленский представил свою «формулу мира» из десяти пунктов. Среди условий, необходимых для завершения боевых действий с Россией, он назвал: возврат к границам 1991 года, вывод российских войск с территории Украины, фиксация окончания конфликта, возвращение справедливости, недопущение эскалации и противодействие экоциду. Россия исключала возможность переговоров на этих условиях.

Российский президент Владимир Путин в июне заявил, что Москва готова к прекращению огня и переговорам в случае, если Киев полностью выведет войска из новых регионов и откажется от вступления в НАТО. Кроме того, для прекращения конфликта Запад должен отменить санкции против России, а в международных договорах необходимо зафиксировать статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов. Власти Украины назвали это предложение ультиматумом.

После этого в Швейцарии прошел первый «саммит мира», в основу которого легла формула Зеленского. Однако в итоговое коммюнике саммита пункт о выводе войск не вошел.

Российскую делегацию на встречу не пригласили. Москва назвала саммит бесполезным и абсурдным мероприятием, которое не поможет решить конфликт. МИД России заранее отказался участвовать во втором подобном саммите, однако Зеленский все же отмечал, что российская сторона должна присутствовать на нем.