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Военная операция на Украине ,  
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Президент Чехии предложил способ начать переговоры России с Украиной

Президент Чехии Павел: Киев в июле и августе получит по 50 тыс. боеприпасов
Сюжет
Военная операция на Украине
Петр Павел считает, что Запад для начала переговоров должен попытаться убедить Россию в том, что она не сможет добиться каких-либо значительных успехов на поле боя. Путин заявлял, что победа России неизбежна

Президент Чехии Петр Павел заявил, что западные страны должны попытаться убедить Россию в том, что она не сможет добиться каких-либо значительных успехов на поле боя, что позволило бы усадить ее за стол переговоров. Об этом он сказал во время выступления в Хьюстоне, его слова приводит Seznam Zprávy.

Павел считает, что одновременно Украину необходимо снабдить всем необходимым оружием. Когда переговоры начнутся, Западу, по его мнению, не стоит признавать взятые под контроль Москвой территории.

Зеленский заявил, что Украина «не хочет затягивать войну»
Политика
Фото:Олег Петрасюк / Reuters

Павел также пообещал, что республика отправит на Украину по 50 тыс. боеприпасов в июле и августе в рамках чешской инициативы. С сентября до конца года поставки должны составить от 80 тыс. до 100 тыс. в месяц, отметил он.

В июне премьер-министр Петр Фиала сообщил, что первая партия снарядов прибыла на Украину. Министр обороны Яна Чернохова тогда уточнила, что речь идет о 50 тыс. боеприпасов. В этом году Киеву должны передать 500 тыс. снарядов.

В прошлом месяце президент Владимир Путин назвал два главных условия для начала переговоров с Киевом — вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Украинский лидер Владимир Зеленский в ответ на предложение Путина заявил, что «это ультимативные послания, которые ничем не отличаются от посланий в прошлом».

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Теги
Елена Чернышова
Петр Павел Чехия Россия переговоры Украина
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