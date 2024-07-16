США пообещали поддержать Украину, когда та пригласит Россию на переговоры

Киев может решить пригласить Москву на вторую мирную конференцию, и Вашингтон выступит в поддержку, сообщили в Госдепартаменте. Зеленский не исключал, что приглашение направят Путину, но МИД России исключал участие в саммите

Фото: Reuters

Если Украина пригласит Россию на второй саммит мира, США поддержат это решение, заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге. Трансляция шла на YouTube.

«Это решение, которое следует принимать им как непосредственной стороне войны <...>. И мы их в этом поддержим», — пояснил он (цитата по ТАСС).

По его словам, Киев и Вашингтон уже обсуждали возможность участия в конференции по урегулированию конфликта российской стороны.

Первый саммит мира прошел в Швейцарии месяц назад — в середине июня, встреча была организована Украиной и была сконцентрирована на обсуждении украинского плана урегулирования конфликта. Повесткой дня стали наименее спорные темы из «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского: ядерная и продовольственная безопасность, обмен пленных.

Российскую делегацию не пригласили, в связи с чем Москва назвала саммит бесполезным и абсурдным мероприятием, которое не поможет решить конфликт. Условия мира, предложенные Киевом, Кремль считает ультиматумом.

В саммите приняли участие около ста стран, большинство подписали итоговую декларацию, в котором украинская «формула мира» назвала основной платформой для дальнейших переговоров, направленных на достижение мира на Украине на основе взаимного уважения международного права и Устава ООН. Среди подписантов были представители США, Сербии, Венгрии, Турции, Франции, Грузии, Великобритании, Еврокомиссии и др.

Как выяснил Bloomberg, Киев намерен провести второй саммит до ноября, когда в США пройдут очередные выборы президента. Зеленский говорил о желании пригласить на встречу представителей России, и не исключал, что приглашение получит российский президент Владимир Путин.

МИД России заранее отказался участвовать во втором саммите мира. «Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных «саммитах» участвовать не собираемся», — сказал замминистра Михаил Галузин.

Российская сторона предлагает Украине начать переговоры с рядом условий. Среди них: вывод украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Киева от претензий на эти территории. Кроме того, Москва требует снять международные санкции против России и провести на Украине демилитаризацию и «денацификацию».

Украинские власти отказываются от такого предложения и настаивают на возвращении границ 1991 года и выводе российских войск за их пределы.