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Политика ,  
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Шольц заявил о необходимости диалога о контроле над вооружениями

Шольц заявил о необходимости возобновить диалог о контроле над вооружениями

Мировые державы должны вернуться к обсуждению вопросов контроля над вооружениями, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

Канцлера спросили, понимает ли он опасения жителей ФРГ относительно возможного начала холодной войны.

«Все, что мы делаем, должно привести к тому, что у нас снова будет время для разговоров о контроле над вооружениями между крупными мировыми державами», — ответил Шольц.

Он добавил, что Россия вышла «из всех соглашений о разоружении», и Германия «должна отреагировать на это». «Вот почему мы должны быть настолько сильными, чтобы никто на нас не нападал», — отметил канцлер.

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В феврале 2023 года Россия приостановила свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который был заключен с США. Президент Владимир Путин объяснял, что Москве не дают проводить полноценные инспекции в рамках договора. Вашингтон в ответ перестал уведомлять российскую сторону о статусе и местонахождении объектов, подпадающих под ДСНВ, в том числе ракет и пусковых установок, назвав это «законными контрмерами».

10 июля США объявили, что в 2026 году приступят к «эпизодическому» размещению на территории Германии дальнобойных вооружений, в частности ракет SM-6 и Tomahawk. Также Вашингтон планирует разместить в стране гиперзвуковое оружие, которое пока разрабатывается и «имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе».

Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев назвал размещение американских ракет в Германии «очевидной и непосредственной угрозой безопасности» России. В Кремле ранее отмечали, что считают переговоры в сфере контроля над вооружениями необходимыми.

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Персоны
Олаф Шольц Германия вооружение переговоры Россия
Шольц Олаф фото

Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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