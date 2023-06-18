Кремль назвал необходимыми переговоры в сфере контроля над вооружениями

Москва считает необходимыми переговоры в сфере контроля над вооружениями. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«Но для того чтобы вести переговоры, нужно иметь потенциал», — указал он.

Пока, отметил Песков, отношения с США «настолько плохи и находятся на такой низкой точке», что говорить о переговорах не приходится. При этом Россия готова к ним, заключил он.

Президент Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что у России больше ядерных вооружений, чем у стран НАТО, о чем они знают и «все время склоняют» к началу переговоров о сокращении Москвой вооружений. «Хрен им, как говорят у нас в народе», — сказал он.

Позднее в Кремле, поясняя слова главы государства, исключили отказ России от переговоров с Соединенными Штатами по сокращению ядерных вооружений.