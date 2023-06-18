Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16 июн, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16 июн, 16:42
Лавров заявил о поддержке подхода КНР по решению конфликта на Украине Политика, 01:17
Кремль назвал необходимыми переговоры в сфере контроля над вооружениями Политика, 01:02
Путин и Рамафоза подвели итоги переговоров по украинскому кризису Политика, 00:37
В Берлине обнаружили туннель для побега из ГДР в ФРГ Общество, 00:17
Последний шанс Модрича. Главные интриги финала Лиги наций Спорт, 00:00
В Кремле заявили о «фактически войне» между Москвой и Западом Политика, 17 июн, 23:54
Посол Украины отверг причастность Киева к взрыву на «Северных потоках» Политика, 17 июн, 23:30
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Глава АвтоВАЗ назвал среднюю цену кроссовера Lada X-Cross 5 Бизнес, 17 июн, 22:59
Песков заявил, что одна из задач военной операции «во многом выполнена» Политика, 17 июн, 22:58
При обстреле запорожского села ВСУ погибли два человека Политика, 17 июн, 22:47
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 17 июн, 22:42
Умер актер из сериалов «След» и «Кухня» Дмитрий Сапронов Общество, 17 июн, 22:27
Журналисты раскрыли содержание договора с Киевом, который показал Путин Политика, 17 июн, 22:22
В Кремле заявили об интересе Путина к плану африканских стран по Украине Политика, 17 июн, 22:09
Политика ,  
0 

Кремль назвал необходимыми переговоры в сфере контроля над вооружениями

Песков: Москва считает необходимыми переговоры в области контроля над вооружениями

Москва считает необходимыми переговоры в сфере контроля над вооружениями. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«Но для того чтобы вести переговоры, нужно иметь потенциал», — указал он.

Пока, отметил Песков, отношения с США «настолько плохи и находятся на такой низкой точке», что говорить о переговорах не приходится. При этом Россия готова к ним, заключил он.

Президент Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что у России больше ядерных вооружений, чем у стран НАТО, о чем они знают и «все время склоняют» к началу переговоров о сокращении Москвой вооружений. «Хрен им, как говорят у нас в народе», — сказал он.

Позднее в Кремле, поясняя слова главы государства, исключили отказ России от переговоров с Соединенными Штатами по сокращению ядерных вооружений.

В конце февраля этого года Россия приостановила свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Президент Владимир Путин объяснял, что Москве не дают проводить полноценные инспекции в рамках договора. «И что, после этого они как ни в чем не бывало собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе новейшим?» — говорил он. В то же время Москва заверила, что продолжит выполнять договор в части, касающейся числа носителей ядерных боезарядов, а также по-прежнему будет обмениваться с США уведомлениями о пусках баллистических ракет.

Вашингтон в свою очередь объявил, что с июня перестанет уведомлять российскую сторону о статусе и местонахождении объектов, попадающих под ДСНВ, в том числе ракет и пусковых установок, назвав это «законными контрмерами в ответ на продолжающиеся нарушения ДСНВ со стороны России». Эти обвинения Москва отвергает.

Позднее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты заинтересованы в создании новой системы контроля над ядерными вооружениями с участием пяти держав (помимо России и США это Великобритания, Китай и Франция). В МИД России в ответ обвинили Вашингтон в том, что тот продолжает «делать вид, что этот кризис никак не связан с той откровенно враждебной к нам американской политикой, которая в конечном итоге приобрела законченную форму тотальной гибридной войны против нашей страны».

Читайте на РБК Pro
Как зарабатывать на кешбэк-программах банков — опыт Flowwow
Как исход выборов в Турции повлияет на релокантов и отношения с Россией
Полнота после 30 лет: шесть мифов об ожирении
«Найдем вам работу в США»: какие схемы сейчас в ходу у лже-работодателей
Теги
Дмитрий Песков ПМЭФ США вооружения Россия
Материалы по теме
США ограничат информирование России по договору о ядерном вооружении
Политика
Трамп заявил, что работал с Путиным над отказом от ядерных вооружений
Политика
Рябков обвинил США в «нечистоплотных манипуляциях» данными по ДСНВ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter