Кремль назвал необходимыми переговоры в сфере контроля над вооружениями
Москва считает необходимыми переговоры в сфере контроля над вооружениями. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «Известиям».
«Но для того чтобы вести переговоры, нужно иметь потенциал», — указал он.
Пока, отметил Песков, отношения с США «настолько плохи и находятся на такой низкой точке», что говорить о переговорах не приходится. При этом Россия готова к ним, заключил он.
Президент Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что у России больше ядерных вооружений, чем у стран НАТО, о чем они знают и «все время склоняют» к началу переговоров о сокращении Москвой вооружений. «Хрен им, как говорят у нас в народе», — сказал он.
Позднее в Кремле, поясняя слова главы государства, исключили отказ России от переговоров с Соединенными Штатами по сокращению ядерных вооружений.
В конце февраля этого года Россия приостановила свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Президент Владимир Путин объяснял, что Москве не дают проводить полноценные инспекции в рамках договора. «И что, после этого они как ни в чем не бывало собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе новейшим?» — говорил он. В то же время Москва заверила, что продолжит выполнять договор в части, касающейся числа носителей ядерных боезарядов, а также по-прежнему будет обмениваться с США уведомлениями о пусках баллистических ракет.
Вашингтон в свою очередь объявил, что с июня перестанет уведомлять российскую сторону о статусе и местонахождении объектов, попадающих под ДСНВ, в том числе ракет и пусковых установок, назвав это «законными контрмерами в ответ на продолжающиеся нарушения ДСНВ со стороны России». Эти обвинения Москва отвергает.
Позднее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты заинтересованы в создании новой системы контроля над ядерными вооружениями с участием пяти держав (помимо России и США это Великобритания, Китай и Франция). В МИД России в ответ обвинили Вашингтон в том, что тот продолжает «делать вид, что этот кризис никак не связан с той откровенно враждебной к нам американской политикой, которая в конечном итоге приобрела законченную форму тотальной гибридной войны против нашей страны».